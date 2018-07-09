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Новости / ЖКХ

В Слободском 11 семей сменят ветхое жилье на благоустроенную новостройку

Сегодня, 10:21 | Просмотров: 83 | Автор: Светлана Вертелецкая | Версия для печати
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В Слободском одиннадцать семей готовятся к долгожданному новоселью. Люди покинут ветхие дома и переедут в благоустроенную новостройку. Сегодня переселенцы получили ключи от квартир.

После революции этот дом с богатым декором, построенный в 1901 году, считался элитным. Спустя век, его жители вряд ли гордятся жилплощадью в особняке, который разваливается. Удобств никаких. Но этой зимой дрова им уже не понадобятся: проживающие в ветхих домах готовятся к новоселью.

В Слободском 11 семей сменят ветхое жилье на благоустроенную новостройкуОЛЬГА РЫБАКОВА, НОВОСЕЛ:
«Мы еще были маленькими, очень мечтали о квартире. Вот оно время настало».

18 квартир получат переселенцы в этом доме, они приобретены в рамках областной программы по переселению граждан из аварийного жилфонда. За ключами пришли 11 семей. И молодые пары с детьми, и отличник народного просвещения, и стропальщик Анатолий Жуков, потерявший ногу. Ему было непросто жить в бамовском бараке.

- Я думаю, здесь ваша жизнь пойдет по-другому.
- Ему надо диван с розеточкой. Тут и розеточка есть.
- Мы в таких квартирах еще не живали в жизни.

По программе были приобретены квартиры однокомнатные, двух- и трехкомнатные разной планировки. Везде чистовая отделка, счетчики. Те, кому трудно ходить, поселятся на первом этаже. И благодаря областной программе, с 2013 года в регионе отпраздновали новоселье более 7 тысяч человек.

В Слободском 11 семей сменят ветхое жилье на благоустроенную новостройкуРУСЛАН БОНДАРЧУК, МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В 2018 году в рамках программы у нас участвуют 16 районов Кировской области, в которых реализуется программа. И сейчас активно ведется строительство жилых домов, приобретаются квартиры на вторичном рынке».

До конца года еще две с лишним тысячи жителей региона покинут ветхое жилье.

В Слободском 11 семей сменят ветхое жилье на благоустроенную новостройкуИРИНА ЖЕЛВАКОВА, ГЛАВА ГОРОДА СЛОБОДСКОГО:
«85 семей слободских должны быть до конца года переселены из аварийного жилья. И впоследствии в течение 6 месяцев их аварийные дома должны быть снесены».

Эти условия должны быть выполнены, чтобы и впредь муниципалитет мог участвовать в программе по переселению граждан из аварийного жилфонда. Сейчас расселяют дома, признанные аварийными до 2012 года. И своей очереди ждут те, что приобрели этот статус за семь лет.


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