В Слободском 11 семей сменят ветхое жилье на благоустроенную новостройку

Поделиться новостью:

В Слободском одиннадцать семей готовятся к долгожданному новоселью. Люди покинут ветхие дома и переедут в благоустроенную новостройку. Сегодня переселенцы получили ключи от квартир.После революции этот дом с богатым декором, построенный в 1901 году, считался элитным. Спустя век, его жители вряд ли гордятся жилплощадью в особняке, который разваливается. Удобств никаких. Но этой зимой дрова им уже не понадобятся: проживающие в ветхих домах готовятся к новоселью.18 квартир получат переселенцы в этом доме, они приобретены в рамках областной программы по переселению граждан из аварийного жилфонда. За ключами пришли 11 семей. И молодые пары с детьми, и отличник народного просвещения, и стропальщик Анатолий Жуков, потерявший ногу. Ему было непросто жить в бамовском бараке.По программе были приобретены квартиры однокомнатные, двух- и трехкомнатные разной планировки. Везде чистовая отделка, счетчики. Те, кому трудно ходить, поселятся на первом этаже. И благодаря областной программе, с 2013 года в регионе отпраздновали новоселье более 7 тысяч человек.До конца года еще две с лишним тысячи жителей региона покинут ветхое жилье.Эти условия должны быть выполнены, чтобы и впредь муниципалитет мог участвовать в программе по переселению граждан из аварийного жилфонда. Сейчас расселяют дома, признанные аварийными до 2012 года. И своей очереди ждут те, что приобрели этот статус за семь лет.