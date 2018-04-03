В Кирове планируют оборудовать контейнерные площадки системой видеофиксации.

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В администрации г. Кирова состоялось совещание по проблеме вывоза и утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

Проблема переполненных контейнеров и стихийных свалок мусора в городе стоит остро. Тариф на вывоз и утилизацию ТКО повысился. Но многие жильцы не согласны оплачивать услугу по новому тарифу, и управляющие компании заключают договоры на гораздо меньший объём вывозимого мусора, чем накапливается в реальности.

Зачастую на площадке у одного многоквартирного дома мусор складируют из других домов, в том числе и те, кто за вывоз мусора не платят.

Решением проблемы в ближайшее время займутся сотрудники административно-технической инспекции (АТИ). Инспекторы будут проверять площадки ежедневно.

Глава администрации Илья Шульгин также предложил рассмотреть возможность оборудования контейнерных площадок запирающими устройствами и видеокамерами. Такой опыт успешно применяется во многих городах России.

Появлению стихийных свалок способствуют и садоводы, которые складируют мусор на въезде в город или в контейнеры, которые размещены по дороге домой.

Так образовалась стихийная свалка мусора в историческом центре города - на углу Казанской и Динамовского проезда. Мусор в единственный контейнер, установленный у дороги, выкидывают прямо из машин. В настоящее время контейнер перенесён. Свалка была убрана. На месте дежурили сотрудники теруправления, но за ночь здесь вновь появилось несколько мешков с мусором.

Для решения данной проблемы сейчас рассматривается возможность увеличить количество контейнеров, расположенных на пути следования жителей от садовых товариществ до города.