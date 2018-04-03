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Новости / ЖКХ

В Кирове планируют оборудовать контейнерные площадки системой видеофиксации.

Сегодня, 10:47 | Просмотров: 83 | Версия для печати
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В администрации г. Кирова состоялось совещание по проблеме вывоза и утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО).
 
Проблема переполненных контейнеров и стихийных свалок мусора в городе стоит остро. Тариф на вывоз и утилизацию ТКО повысился. Но многие жильцы не согласны оплачивать услугу по новому тарифу, и управляющие компании заключают договоры на гораздо меньший объём вывозимого мусора, чем накапливается в реальности.
 
Зачастую на площадке у одного многоквартирного дома мусор складируют из других домов, в том числе и те, кто за вывоз мусора не платят.
 
Решением проблемы в ближайшее время займутся сотрудники административно-технической инспекции (АТИ). Инспекторы будут проверять площадки ежедневно.
 
Глава администрации Илья Шульгин также предложил рассмотреть возможность оборудования контейнерных площадок запирающими устройствами и видеокамерами. Такой опыт успешно применяется во многих городах России.
 
Появлению стихийных свалок способствуют и садоводы, которые складируют мусор на въезде в город или в контейнеры, которые размещены по дороге домой. 
 
Так образовалась стихийная свалка мусора в историческом центре города - на углу Казанской и Динамовского проезда. Мусор в единственный контейнер, установленный у дороги, выкидывают прямо из машин. В настоящее время контейнер перенесён. Свалка была убрана. На месте дежурили сотрудники теруправления, но за ночь здесь вновь появилось несколько мешков с мусором.
 
Для решения данной проблемы сейчас рассматривается возможность увеличить количество контейнеров, расположенных на пути следования жителей от садовых товариществ до города.


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