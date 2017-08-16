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Новости / ЖКХ

В Кирове продолжается дорожный ремонт дорог

Сегодня, 10:30 | Просмотров: 118 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В городе продолжается дорожный ремонт дорог. Более 20-ти участков по приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги" уже приняты. Сегодня к ним добавились еще два.

Ремонт закончился на самых длинных в этом году участках дорог по улицам Александра Невского и Причальной

В Кирове продолжается дорожный ремонт дорогДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«На сегодняшний день взяты все лабораторные... материалы для лабораторных испытаний. Получены положительные заключения, и вот после проведения инструментальных замеров параметров дороги, я думаю, что сегодня примем решение по приемке данного объекта. Отмечу сразу, что этот объект у нас ул. Александра Невского и ул. Причальная они одни из самых из самых протяженных. Протяженность данного объекта составляет 2,5 км».

Протяженность второго объекта составляет 2 километра 600 метров. Общая стоимость ремонта этих двух участков дорог составила почти 60 млн. рублей. Вопросов у специалистов при осмотре дорог не появилось, а вот у общественного контроля они были и в основном касались улицы Причальной.

В Кирове продолжается дорожный ремонт дорогБАГИР ШАРИФОВ, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА РЕМОНТОМ ДОРОГ:
«Возникает, конечно, вопрос целесообразности ее укладки в этот сезон. Первый вопрос. Второй, ну конечно основание там, не исключаем доступ к основанию влаги, что может разрушать его. Но это уже не вопрос к подрядчику. К нему у нас вопросов нет, поскольку работы выполнены достаточно корректно, а остальное покажет вскрытие. Но к составлению техзадания… Скажем отсутствие бордюров вот по влажности…».

Напомним, что в этом сезоне в Кирове будут отремонтированы 88 участков дорог на сумму 1 млрд. 187 млн. рублей.


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