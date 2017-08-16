В Кирове продолжается дорожный ремонт дорог

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В городе продолжается дорожный ремонт дорог. Более 20-ти участков по приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги" уже приняты. Сегодня к ним добавились еще два.Ремонт закончился на самых длинных в этом году участках дорог по улицам Александра Невского и ПричальнойПротяженность второго объекта составляет 2 километра 600 метров. Общая стоимость ремонта этих двух участков дорог составила почти 60 млн. рублей. Вопросов у специалистов при осмотре дорог не появилось, а вот у общественного контроля они были и в основном касались улицы Причальной.Напомним, что в этом сезоне в Кирове будут отремонтированы 88 участков дорог на сумму 1 млрд. 187 млн. рублей.