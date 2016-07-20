В ОЗС обсудили проблемы подготовки к отопительному сезону

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Долги по платежам, изношенные сети, банкротство коммунальных предприятий. Самые проблемные моменты подготовки к отопительному сезону обсуждались накануне в областном Заксобрании.Сегодня изношенность коммунальной инфраструктуры составляет 60%. Чтобы поддерживать её хотя бы в существующем состоянии, необходимо ежегодно вкладывать около четырехсот миллионов рублей. В бюджетах есть средства только на самые проблемные участки. Вопрос можно решить за счет привлечения инвестиций и конфессионных соглашений. Но инвестора не заманишь в сельское поселение с минимумом потребителей и старенькой котельной и сетями. И тут может помочь передача полномочий.Проблемы есть и у крупных населенных пунктов. В Вятских Полянах основная котельная, которая вырабатывает 40% тепла, в основном, поставляет его на завод. Но учитывая его финансовое состояние, во-первых, растут долги. Во-вторых, потребление пара снижается, котельная работает не в полную мощность, а летом и вовсе - в убыток. И это не единственная проблемная точка на карте региона.Для подготовки к отопительному периоду муниципалитетам выделяются субсидии из областного бюджета. В этом году - 65 миллионов рублей. Так, в поселке Косино Зуевского района будет построена модульная котельная. Однако, основной источник финансирования подготовки к сезону - это ресурсы теплоснабжающих организаций, а значит - платежи потребителей. И тут всплывает проблема неуплаты.Проблему может решить схема, которая не позволяла бы использовать ресурсы, не оплачивая их. Пока же организации могут компенсировать недополученные доходы опять-таки за счет субсидий. Отметим, что подготовка к зиме началась, когда еще не был завершен сезон прошлый. Его оценили, как удовлетворительный, этому способствовали мягкие погодные условия. В новом сезоне, по словам министра энергетики и ЖКХ, крупных аварий не будет. А для экстренного реагирования на мелкие в регионе формируется аварийный запас топлива и закупается оборудование, которое может понадобиться.