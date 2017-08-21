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Новости / ЖКХ

Лучший домоуправ живет в Кирове.

Сегодня, 15:23 | Просмотров: 80 | Версия для печати
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Кировчанин Дмитрий Лимонов стал победителем всероссийского конкурса «Супердомоуправ» в номинации «Образцовый совет многоквартирного дома».
 
Вручение наград (диплом, знак «Супердомоуправ» и серебряный знак «Знак качества ЖКХ») состоялось в правительстве области.
 
Дмитрий Лимонов возглавляет совет многоквартирного дома, расположенного в Кирове по ул. Карла Маркса, д. 129.
 
После заявки на конкурс НП «ЖКХ Контроль» по Кировской области проверили всю представленную письменную и фотоинформацию о достижениях МКД на соответствие критериям конкурса: начиная от наличия приборов учета, состояния детских площадок, до соответствия дома принципам энергосбережения.
 
За заявку кировчан на сайте конкурса отдали голоса более 1200 кировчан.
 
В итоге комиссия всероссийского конкурса приняла решение присудить победу в номинации «Образцовый совет многоквартирного дома» председателю совета МКД из Кирова Дмитрию Лимонову.
 
- Я хотел показать и доказать, что, объединив усилия жильцов, управляющей компании и обслуживающих организаций, можно сделать так, что дом станет образцом для подражания, - сказал Дмитрий Лимонов.


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