Лучший домоуправ живет в Кирове.

Поделиться новостью:

Кировчанин Дмитрий Лимонов стал победителем всероссийского конкурса «Супердомоуправ» в номинации «Образцовый совет многоквартирного дома».

Вручение наград (диплом, знак «Супердомоуправ» и серебряный знак «Знак качества ЖКХ») состоялось в правительстве области.

Дмитрий Лимонов возглавляет совет многоквартирного дома, расположенного в Кирове по ул. Карла Маркса, д. 129.

После заявки на конкурс НП «ЖКХ Контроль» по Кировской области проверили всю представленную письменную и фотоинформацию о достижениях МКД на соответствие критериям конкурса: начиная от наличия приборов учета, состояния детских площадок, до соответствия дома принципам энергосбережения.

За заявку кировчан на сайте конкурса отдали голоса более 1200 кировчан.

В итоге комиссия всероссийского конкурса приняла решение присудить победу в номинации «Образцовый совет многоквартирного дома» председателю совета МКД из Кирова Дмитрию Лимонову.

- Я хотел показать и доказать, что, объединив усилия жильцов, управляющей компании и обслуживающих организаций, можно сделать так, что дом станет образцом для подражания, - сказал Дмитрий Лимонов.