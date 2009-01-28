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Новости / ЖКХ

С нового года изменятся тарифы на тепло и воду

Сегодня, 17:40 | Просмотров: 125 | Автор: Светлана Вертелецкая | Версия для печати
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С 2019 года кировчане будут платить за тепло и воду по новым тарифам. Подробности рассказали в региональной службе по тарифам.

У большинства ресурсоснабжающих организаций впереди - новый долгосрочный период тарифного регулирования. И в ближайшие месяцы будут формироваться тарифы и основные параметры на 5 лет.

С нового года изменятся тарифы на тепло и водуМАКСИМ МИХАЙЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«До 1 мая ресурсоснабжающие организации подали тарифные заявки. Сейчас мы их проверили на предмет комплектности и соответствия требованиям законодательства и направили запросы на предоставление недостающих документов, информации ресурсоснабжающим организациям».

Основная работа по формированию тарифов будет проходить в августе и сентябре. Осенью же Правительство России утвердит предельные индексы роста платы граждан на 2019 год.

МАКСИМ МИХАЙЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Приоритет отдан долгосрочным методам регулирования тарифов, в соответствии с которыми тариф утверждается на срок 3-5 лет. Ежегодно происходит только корректировка, вызванная изменениями параметров, которые закладывались при их планировании».

При этом учитываются инфляция и рост цен на ресурсы, изношенность сетей и другие факторы. Задача службы по тарифам - сохранить баланс интересов потребителей и ресурсоснабжающих организаций. Окончательно тарифы в Кировской области должны быть утверждены не позднее 20 декабря, по электроэнергии - не позднее 31 декабря.
 
Отметим, что от автотранспортных предприятий заявки на повышение тарифов не поступали, однако, для них нет срока для подобных обращений.


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