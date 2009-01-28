С нового года изменятся тарифы на тепло и воду

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При этом учитываются инфляция и рост цен на ресурсы, изношенность сетей и другие факторы. Задача службы по тарифам - сохранить баланс интересов потребителей и ресурсоснабжающих организаций. Окончательно тарифы в Кировской области должны быть утверждены не позднее 20 декабря, по электроэнергии - не позднее 31 декабря.



С 2019 года кировчане будут платить за тепло и воду по новым тарифам. Подробности рассказали в региональной службе по тарифам.У большинства ресурсоснабжающих организаций впереди - новый долгосрочный период тарифного регулирования. И в ближайшие месяцы будут формироваться тарифы и основные параметры на 5 лет.Основная работа по формированию тарифов будет проходить в августе и сентябре. Осенью же Правительство России утвердит предельные индексы роста платы граждан на 2019 год.Отметим, что от автотранспортных предприятий заявки на повышение тарифов не поступали, однако, для них нет срока для подобных обращений.