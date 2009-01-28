С нового года изменятся тарифы на тепло и воду
У большинства ресурсоснабжающих организаций впереди - новый долгосрочный период тарифного регулирования. И в ближайшие месяцы будут формироваться тарифы и основные параметры на 5 лет.
МАКСИМ МИХАЙЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«До 1 мая ресурсоснабжающие организации подали тарифные заявки. Сейчас мы их проверили на предмет комплектности и соответствия требованиям законодательства и направили запросы на предоставление недостающих документов, информации ресурсоснабжающим организациям».
Основная работа по формированию тарифов будет проходить в августе и сентябре. Осенью же Правительство России утвердит предельные индексы роста платы граждан на 2019 год.
МАКСИМ МИХАЙЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Приоритет отдан долгосрочным методам регулирования тарифов, в соответствии с которыми тариф утверждается на срок 3-5 лет. Ежегодно происходит только корректировка, вызванная изменениями параметров, которые закладывались при их планировании».
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!