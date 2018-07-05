В Кирове ситуация с износом теплосетей критичная

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В квартиры кировчан постепенно возвращается горячее водоснабжение. Однако, этого момента еще придется подождать в микрорайонах, где идет реконструкция сетей.Центр общественного контроля в сфере ЖКХ проверил работу теплоснабжающей компании по подготовке к отопительному сезону. Общественники посетили объекты ремонта теплотрасс, на которые больше всего получили жалоб в ходе прямой линии.Кроме того, общественники проверили ход ремонтных работ на пересечении ул. Свободы и Орловской, а также Свердлова и Подгорной. И если на последних двух объектах ведутся именно профилактические работы, которые в скором времени завершаться, то здесь, на Пугачева и Калинина ведется именно реконструкция тепломагистрали, а значит, работы займут еще долгое время. Ситуация с износом теплосетей в Кирове критичная, все сразу починить не получится, но к предстоящему отопительному сезону запланированные работы будут завершены.Представители теплоснабжающей компании сказали, что в ближайшие дни горячая вода вернется в дома сотен горожан. В первую очередь в районе улиц Красноармейская, Урицкого, Орловская, Казанская и Ленина. Но, кому-то повезло меньше. В некоторых домах, где уже проходило профилактическое отключение, воды снова не будет из-за выявления новых дефектов. Например, в центре, в домах на пересечении улиц Спасская и Свободы снова начнутся работы.