В Кирове ситуация с износом теплосетей критичная
Центр общественного контроля в сфере ЖКХ проверил работу теплоснабжающей компании по подготовке к отопительному сезону. Общественники посетили объекты ремонта теплотрасс, на которые больше всего получили жалоб в ходе прямой линии.
СЕРГЕЙ УЛИТИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖКХ:
«Сегодня у нас 3 раскопки: на Некрасова, в центре города там большая раскопка. Пока нас интересует динамика работ, потому что здесь два вопроса: вопрос восстановления горячей воды и вопрос восстановления транспортных потоков. Потому что здесь хоть и не самая оживленная улица, но, тем не менее, для этого микрорайона важна. Видим, что работаю тут дорога перекрыта».
Кроме того, общественники проверили ход ремонтных работ на пересечении ул. Свободы и Орловской, а также Свердлова и Подгорной. И если на последних двух объектах ведутся именно профилактические работы, которые в скором времени завершаться, то здесь, на Пугачева и Калинина ведется именно реконструкция тепломагистрали, а значит, работы займут еще долгое время. Ситуация с износом теплосетей в Кирове критичная, все сразу починить не получится, но к предстоящему отопительному сезону запланированные работы будут завершены.
СЕРГЕЙ БЕРЕСНЕВ, ДИРЕКТОР ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«Чуть меньше 350 дефектов по городу Кирову. У нас сейчас есть гидравлические испытания, которые проводятся, из 340 секций мы положительно отпрессовали порядка 200 секций. Так что ещё предстоит нам какие-то трассы опрессовать и, наверное, появится ещё дефекты, но до начала отопительного сезона мы все дефекты устраним».
Представители теплоснабжающей компании сказали, что в ближайшие дни горячая вода вернется в дома сотен горожан. В первую очередь в районе улиц Красноармейская, Урицкого, Орловская, Казанская и Ленина. Но, кому-то повезло меньше. В некоторых домах, где уже проходило профилактическое отключение, воды снова не будет из-за выявления новых дефектов. Например, в центре, в домах на пересечении улиц Спасская и Свободы снова начнутся работы.
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