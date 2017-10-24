Контейнерная площадка на улице Спасской не в силах справиться с нагрузкой

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Платят жители одного дома, а пользуются все. Вывозить мусор с контейнерной площадки возле 16-го дома по улице Спасской приходится по два раза в сутки, но всё равно здесь постоянно можно наблюдать большую свалку.Эти контейнеры рабочие опустошили вечером в воскресенье. Менее двенадцати часов потребовалось, что бы баки были вновь заполнены. Жителям 16-го дома по Спасской, к которому относится площадка, такой объем за такое время не заполнить.Какую-то часть здесь оставляют случайные прохожие. Больше всего отходов выбрасывают сотрудники близлежащих офисов. Этот вывоз мусора оплачен из городского бюджета, а не за счет жителей. Сотрудники администрации и подрядчики постоянно ведут работу с теми, кто избавляется от отходов при помощи чужих мусорных контейнеров.До контейнера отходы иногда не доносят. Сначала этим рубероидом закрыли дорожные ямы при въезде во двор, сюда стали выбрасывать мусор. Через некоторое время образовалась свалка.Несколько минут и весь мусор вывезен. Пустые контейнеры на своем месте.Оказывается такой мусор на полигонах не принимают. Перед тем, как окончательно избавиться от веток и досок, необходимо их обработать и превратить в щепки.Перед тем, как обязать владельца, его нужно найти. Если учесть, что мусор находится во дворе расселенного дома, уборка может затянуться.