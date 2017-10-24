Контейнерная площадка на улице Спасской не в силах справиться с нагрузкой
Эти контейнеры рабочие опустошили вечером в воскресенье. Менее двенадцати часов потребовалось, что бы баки были вновь заполнены. Жителям 16-го дома по Спасской, к которому относится площадка, такой объем за такое время не заполнить.
НИКОЛАЙ БОЛЬШАКОВ, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Это связанно с тем, что многие организации, либо жители, которые не имеют договорных отношений, не имеют договора на закрепление за данной контейнерной площадкой, пользуются ей. Т.е. я не имею, договора, на вывоз твердых отходов, но, тем не менее, я приношу и складирую сюда мусор».
Какую-то часть здесь оставляют случайные прохожие. Больше всего отходов выбрасывают сотрудники близлежащих офисов. Этот вывоз мусора оплачен из городского бюджета, а не за счет жителей. Сотрудники администрации и подрядчики постоянно ведут работу с теми, кто избавляется от отходов при помощи чужих мусорных контейнеров.
ВЯЧЕСЛАВ ВЫЛЕГЖАНИН, ДИРЕКТОР КДУ-3:
«Мы проводим с ними разъяснительную работу. Просим к побуждению заключения договора. Что бы они заключили договор, поставили на свою территорию индивидуальный маленький контейнер, либо мы увеличим количество контейнеров на контейнерной площадке. И они будут складывать на законных основаниях, не образуя переполнения».
До контейнера отходы иногда не доносят. Сначала этим рубероидом закрыли дорожные ямы при въезде во двор, сюда стали выбрасывать мусор. Через некоторое время образовалась свалка.
Несколько минут и весь мусор вывезен. Пустые контейнеры на своем месте.
Оказывается такой мусор на полигонах не принимают. Перед тем, как окончательно избавиться от веток и досок, необходимо их обработать и превратить в щепки.
НИКОЛАЙ БОЛЬШАКОВ, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Ветки не входят в норму накопления. По данным веткам мы отработаем с владельцем земельного участка, т.е. с домами, кто находится в непосредственной близости, постараемся обязать их, что бы они вывезли за свой счет».
Перед тем, как обязать владельца, его нужно найти. Если учесть, что мусор находится во дворе расселенного дома, уборка может затянуться.
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