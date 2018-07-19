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Новости / ЖКХ

Кировчанин Дмитрий Лимонов стал лучшим управдомом страны

Вчера, 10:28 | Просмотров: 112 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кирове на К. Маркса, 129 работает лучший управдом страны. Победителем Всероссийского конкурса в номинации «Образцовый совет многоквартирного дома» стал Дмитрий Лимонов.

Сегодня все в этом доме знают, куда идут средства, указанные в платежках как "содержание и ремонт жилья". А началось все с контейнерной площадки. Решили сделать новую, с конструкцией по типу автобусной остановки - с крышей и закрытую с трех сторон.

Кировчанин Дмитрий Лимонов стал лучшим управдомом страны ЛИЯ ЕЛКИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА К. МАРКСА, 129:
«Раньше у нас были настоящие мусорные вьюги летом, и даже целые пожары, костры мусора горели, было невозможно дышать, сейчас у нас полный порядок, мы как цивилизованные люди живем».

После обустройства контейнерной площадки Дмитрия Лимонова и выбрали председателем совета дома. За прошедшие с тех пор восемь лет и двор, и сам дом постепенно преображаются. Асфальт и детские площадки, установлены камеры видеонаблюдения, энергосберегающие светильники у подъездов и на первых этажах. Лучший управдом страны считает - главное, прийти с четким планом, добиться взаимопонимания, и система ЖКХ будет работать на 100%.

Кировчанин Дмитрий Лимонов стал лучшим управдомом страны ДМИТРИЙ ЛИМОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД НА К. МАРКСА, 129:
«Обычно, как показывает практика, все жители только жалуются, говорят, что ничего не работает, но надо иначе подходить к этому вопросу, решать все сообща, то есть, у нас должна работать команда - управляющая компания, обслуживающая организация и мы, контролеры, домоуправы, которые направляют их в нужное русло».

Не оставляет без внимания Дмитрий Лимонов и просьбы жильцов. Лия Павловна ухаживает за клумбами во дворе, и сейчас воду набирает уже на первом этаже. Приобретен сейчас и длинный шланг для полива. Отремонтированы входные группы у всех подъездов. Нет проблем с канализацией, отоплением и горячей водой, все трубы - новые. Заменили и кабины лифта. И все это - на средства не капитального ремонта, а текущего. Этой весной жители дома обновили детскую площадку.

ЛИЯ ЕЛКИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА К. МАРКСА, 129:
«Вместе со взрослыми красили второклашки, маленькие ребятишки с удовольствием работали, когда взрослые и дети вместе работают, это дорогого стоит, очень хорошо».

Сейчас в регионе есть яркий пример собственника, в полной мере ответственного за имущество многоквартирного дома. Дмитрий Лимонов стал победителем Всероссийского конкурса «Супердомоуправ» в номинации «Образцовый совет МДК» и обладателем серебряного «Знака качества ЖКХ». В планах на этот год - полностью перейти на энергосберегающее освещение во всех подъездах со второго по девятый этаж.


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