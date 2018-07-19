Кировчанин Дмитрий Лимонов стал лучшим управдомом страны

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В Кирове на К. Маркса, 129 работает лучший управдом страны. Победителем Всероссийского конкурса в номинации «Образцовый совет многоквартирного дома» стал Дмитрий Лимонов.Сегодня все в этом доме знают, куда идут средства, указанные в платежках как "содержание и ремонт жилья". А началось все с контейнерной площадки. Решили сделать новую, с конструкцией по типу автобусной остановки - с крышей и закрытую с трех сторон.После обустройства контейнерной площадки Дмитрия Лимонова и выбрали председателем совета дома. За прошедшие с тех пор восемь лет и двор, и сам дом постепенно преображаются. Асфальт и детские площадки, установлены камеры видеонаблюдения, энергосберегающие светильники у подъездов и на первых этажах. Лучший управдом страны считает - главное, прийти с четким планом, добиться взаимопонимания, и система ЖКХ будет работать на 100%.Не оставляет без внимания Дмитрий Лимонов и просьбы жильцов. Лия Павловна ухаживает за клумбами во дворе, и сейчас воду набирает уже на первом этаже. Приобретен сейчас и длинный шланг для полива. Отремонтированы входные группы у всех подъездов. Нет проблем с канализацией, отоплением и горячей водой, все трубы - новые. Заменили и кабины лифта. И все это - на средства не капитального ремонта, а текущего. Этой весной жители дома обновили детскую площадку.Сейчас в регионе есть яркий пример собственника, в полной мере ответственного за имущество многоквартирного дома. Дмитрий Лимонов стал победителем Всероссийского конкурса «Супердомоуправ» в номинации «Образцовый совет МДК» и обладателем серебряного «Знака качества ЖКХ». В планах на этот год - полностью перейти на энергосберегающее освещение во всех подъездах со второго по девятый этаж.