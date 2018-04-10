Ветхая крыша жилого дома в Богородском
Этому дому уже 30 лет. Жители, которые заселились сюда первыми утверждают, что еще при застройке здание было принято с нарушениями. В частности на крыше — уже тогда лежал просроченный шифер. За три десятилетия ремонт кровли не проводился ни разу. Прошедший не так давно ураган разрушил крышу окончательно. Чинить кровлю и спасаться от текущей воды жители верхнего этажа вынуждены самостоятельно.
ЕЛЕНА СКОРНЯКОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА 10А ПО УЛ. КОММУНЫ:
«Кто как мог... кто рубероидом, кто досками, кто, чем ремонтировали. В фонд капитального ремонта мы обращались, приглашали представителя, глава у нас приглашала. Значит, мы собираемся по этому поводу уже третий год. Года 2 мы с бывшей главой собирались и нынче уже мы тоже приглашали главу, разговаривали. Он ездил в фонд капитального ремонта мы просили, значит как-то пересмотреть сроки».
Фондом, в свою очередь, ремонт кровли запланирован не ранее чем на 34ый год. Средств на балансе дома пока недостаточно. Есть среди жильцов и те, кто взносов на ремонт не делает. Ремонтировать кровлю за свой счет жильцы верхних квартир тоже не могут себе позволить. Еще немного и ситуация перерастет в серьезный конфликт, между жителями первого и второго этажей.
- Живёт многодетная мать с пятью детьми. Они ничего вложить не могут. Ну а я тоже терпеть не могу я просто возьму и просверлю.. пусть ко всем течет, не только ко мне. У меня просто Выхода нет.
- Понятно, спасибо.
- Я терпела, потому что слишком долго, уже три года ко мне течет везде по всей квартире на лоджии везде.
Сейчас последняя надежда жильцов дома — СМИ. Они убеждены, что внимание к проблеме на региональном уровне заставит фонд капитального ремонта изменить позицию и провести ремонт в счет будущих платежей.
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