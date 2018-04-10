Ветхая крыша жилого дома в Богородском

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Ураган, разрушивший крышу детского сада в Богородском, нанес ущерб и другим зданиям поселка. Среди них - дом на ул. Коммуны. Жители утверждают, что крыша и без того была в плачевном состоянии, и пытаются передвинуть сроки капитального ремонта.Этому дому уже 30 лет. Жители, которые заселились сюда первыми утверждают, что еще при застройке здание было принято с нарушениями. В частности на крыше — уже тогда лежал просроченный шифер. За три десятилетия ремонт кровли не проводился ни разу. Прошедший не так давно ураган разрушил крышу окончательно. Чинить кровлю и спасаться от текущей воды жители верхнего этажа вынуждены самостоятельно.Фондом, в свою очередь, ремонт кровли запланирован не ранее чем на 34ый год. Средств на балансе дома пока недостаточно. Есть среди жильцов и те, кто взносов на ремонт не делает. Ремонтировать кровлю за свой счет жильцы верхних квартир тоже не могут себе позволить. Еще немного и ситуация перерастет в серьезный конфликт, между жителями первого и второго этажей.Сейчас последняя надежда жильцов дома — СМИ. Они убеждены, что внимание к проблеме на региональном уровне заставит фонд капитального ремонта изменить позицию и провести ремонт в счет будущих платежей.