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Новости / ЖКХ

Ветхая крыша жилого дома в Богородском

Вчера, 14:58 | Просмотров: 112 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Ураган, разрушивший крышу детского сада в Богородском, нанес ущерб и другим зданиям поселка. Среди них - дом на ул. Коммуны. Жители утверждают, что крыша и без того была в плачевном состоянии, и пытаются передвинуть сроки капитального ремонта.

Этому дому уже 30 лет. Жители, которые заселились сюда первыми утверждают, что еще при застройке здание было принято с нарушениями. В частности на крыше — уже тогда лежал просроченный шифер. За три десятилетия ремонт кровли не проводился ни разу. Прошедший не так давно ураган разрушил крышу окончательно. Чинить кровлю и спасаться от текущей воды жители верхнего этажа вынуждены самостоятельно.

Ветхая крыша жилого дома в Богородском ЕЛЕНА СКОРНЯКОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА 10А ПО УЛ. КОММУНЫ:
«Кто как мог... кто рубероидом, кто досками, кто, чем ремонтировали. В фонд капитального ремонта мы обращались, приглашали представителя, глава у нас приглашала. Значит, мы собираемся по этому поводу уже третий год. Года 2 мы с бывшей главой собирались и нынче уже мы тоже приглашали главу, разговаривали. Он ездил в фонд капитального ремонта мы просили, значит как-то пересмотреть сроки».

Фондом, в свою очередь, ремонт кровли запланирован не ранее чем на 34ый год. Средств на балансе дома пока недостаточно. Есть среди жильцов и те, кто взносов на ремонт не делает. Ремонтировать кровлю за свой счет жильцы верхних квартир тоже не могут себе позволить. Еще немного и ситуация перерастет в серьезный конфликт, между жителями первого и второго этажей.

- Живёт многодетная мать с пятью детьми. Они ничего вложить не могут. Ну а я тоже терпеть не могу я просто возьму и просверлю.. пусть ко всем течет, не только ко мне. У меня просто Выхода нет.
- Понятно, спасибо.
- Я терпела, потому что слишком долго, уже три года ко мне течет везде по всей квартире на лоджии везде.

Сейчас последняя надежда жильцов дома — СМИ. Они убеждены, что внимание к проблеме на региональном уровне заставит фонд капитального ремонта изменить позицию и провести ремонт в счет будущих платежей.


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