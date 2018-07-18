Новый подход к утилизации мусора обсуждают жители села Зыково Нолинского района
Бабушка Нина из деревни Зыково Нолинского района всю жизнь сжигала мусор в печи, а сейчас ей придется заключать договор на утилизацию ТБО. И даже если она по-прежнему сама будет избавляться от отходов, платить с 1 января 2019 года придется. А вывезти отходы так просто из деревни не получится. Хороших дорог почти нет. В управляющей компании, которая будет заниматься коммунальными отходами, планируют поставить несколько точек для сбора мусора, там, где есть асфальт. Идти до ближайшей из них почти полтора километра.
НИНА АШИХМИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА СЕЛА ЗЫКОВО:
«Муся-Муся, что мы будем делать, если поставят контейнер к школе?».
Одна надежда - на соседей. Бабушке тяжело ходить, но добрые люди не оставят в беде.
НИНА АШИХМИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА СЕЛА ЗЫКОВО:
«Нам сосед Вася помогает, чуть, что бежим к Васе».
Местные жители отказались от контейнеров, поэтому в деревне скоро появятся площадки для складирования мусора, по словам представителей управляющей компании, они будут без защитных стен, крыш. А значит, мусор будет доступен для птиц, собак и ветра. Забирать коммунальные отходы будут 2 раза в месяц. Сейчас в Кировской области 58% населения вообще не платят за централизованный сбор и вывоз отходов. Эта цифра была озвучена на заседании комитета по экологической безопасности Заксобрания. Что можно, сжигают в печи и отправляют в компостные ямы, но крупногабаритный мусор всё равно выбрасывают, где придётся. Сейчас за уборку несанкционированных свалок в лесу или на поляне у села платит муниципалитет. На встрече с жителями Зыково представитель управляющей компании напомнила о том, что свалки в бору - их рук дело.
- Так вы эти свалки-то уберите! Вы, а почему я-то? А деньги-то кто получает?
Добавим, что на деньги, собранные с населения, мусор должны будут цивилизованно утилизировать: вывозить, сортировать, обеззараживать, перерабатывать то, что можно переработать, или захоранивать то, что переработать нельзя. Чтобы эта схема заработала, современные контейнерные площадки должны появиться во всех населённых пунктах; мусоровозы должны объезжать даже самые отдалённые деревни; должны заработать мусороперегрузочные и мусоросортировочные станции, заводы по переработке отходов и полигоны для захоронения.
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