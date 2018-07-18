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Новости / ЖКХ

Новый подход к утилизации мусора обсуждают жители села Зыково Нолинского района

Вчера, 15:00 | Просмотров: 129 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Нолинском районе жители деревень с опаской ожидают начала следующего года, когда придется платить за сбор мусора: как его будут вывозить, если по многим деревенским дорогам в распутицу без трактора не проедешь?

Бабушка Нина из деревни Зыково Нолинского района всю жизнь сжигала мусор в печи, а сейчас ей придется заключать договор на утилизацию ТБО. И даже если она по-прежнему сама будет избавляться от отходов, платить с 1 января 2019 года придется. А вывезти отходы так просто из деревни не получится. Хороших дорог почти нет. В управляющей компании, которая будет заниматься коммунальными отходами, планируют поставить несколько точек для сбора мусора, там, где есть асфальт. Идти до ближайшей из них почти полтора километра.

Новый подход к утилизации мусора обсуждают жители села Зыково Нолинского районаНИНА АШИХМИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА СЕЛА ЗЫКОВО:
«Муся-Муся, что мы будем делать, если поставят контейнер к школе?».
 
Одна надежда - на соседей. Бабушке тяжело ходить, но добрые люди не оставят в беде.

НИНА АШИХМИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА СЕЛА ЗЫКОВО:
«Нам сосед Вася помогает, чуть, что бежим к Васе».
 
Местные жители отказались от контейнеров, поэтому в деревне скоро появятся площадки для складирования мусора, по словам представителей управляющей компании, они будут без защитных стен, крыш. А значит, мусор будет доступен для птиц, собак и ветра. Забирать коммунальные отходы будут 2 раза в месяц. Сейчас в Кировской области 58% населения вообще не платят за централизованный сбор и вывоз отходов. Эта цифра была озвучена на заседании комитета по экологической безопасности Заксобрания. Что можно, сжигают в печи и отправляют в компостные ямы, но крупногабаритный мусор всё равно выбрасывают, где придётся. Сейчас за уборку несанкционированных свалок в лесу или на поляне у села платит муниципалитет. На встрече с жителями Зыково представитель управляющей компании напомнила о том, что свалки в бору - их рук дело.

- Так вы эти свалки-то уберите! Вы, а почему я-то? А деньги-то кто получает?

Добавим, что на деньги, собранные с населения, мусор должны будут цивилизованно утилизировать: вывозить, сортировать, обеззараживать, перерабатывать то, что можно переработать, или захоранивать то, что переработать нельзя. Чтобы эта схема заработала, современные контейнерные площадки должны появиться во всех населённых пунктах; мусоровозы должны объезжать даже самые отдалённые деревни; должны заработать мусороперегрузочные и мусоросортировочные станции, заводы по переработке отходов и полигоны для захоронения.


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