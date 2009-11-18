В Кирове все чаще жители отказываются платить за газоснабжение
Газ - тот же товар, и за него нужно платить. Однако, так считают не все. Некоторые кировчане не платят за газ с начала года.
АНДРЕЙ ЛЯЛИН, СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ:
«С начала года мы уже отключили порядка 462 абонентов, нарушителей платежной дисциплины».
Несколько простых движений и жители одной половины дома остаются без газа. Долг хозяина достиг около 9 тысяч рублей. После неоднократных предупреждений обслуживающая организация воспользовалась своим правом отключать неплательщика, отсекая ему доступ к газовой трубе.
АНДРЕЙ ЛЯЛИН, СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ:
«По истечению 2 месяцев платежного периода абоненты должники начинают получать, в которых указано, что они должны за потребленный ресурс и если нас не слышат, то мы вынуждены выходить в такие рейды и отключать их от потребления природного газа».
В отличие от соседа во второй половине дома хозяин Владимир Яковлевич за газ платит всегда. Поэтому и вопросов к мужчине нет - только проверка, все ли исправно.
ВЛАДИМИР МИТЮКОВ:
«Ну, как. Раз пользуешься, надо платить».
Добавим, что повторное подключение выйдет неплательщику в круглую сумму. Вот и выходит, дешевле вовремя платить, чем копить долги.
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