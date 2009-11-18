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Новости / ЖКХ

В Кирове все чаще жители отказываются платить за газоснабжение

Вчера, 18:00 | Просмотров: 131 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Некоторые кировчане отказываются платить за газ. Проблема существовала всегда, однако в последнее время ситуация обострилась. Какие меры принимаются в отношении должников?

Газ - тот же товар, и за него нужно платить. Однако, так считают не все. Некоторые кировчане не платят за газ с начала года.

В Кирове все чаще жители отказываются платить за газоснабжениеАНДРЕЙ ЛЯЛИН, СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ:
«С начала года мы уже отключили порядка 462 абонентов, нарушителей платежной дисциплины».

Несколько простых движений и жители одной половины дома остаются без газа. Долг хозяина достиг около 9 тысяч рублей. После неоднократных предупреждений обслуживающая организация воспользовалась своим правом отключать неплательщика, отсекая ему доступ к газовой трубе.

АНДРЕЙ ЛЯЛИН, СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ:
«По истечению 2 месяцев платежного периода абоненты должники начинают получать, в которых указано, что они должны за потребленный ресурс и если нас не слышат, то мы вынуждены выходить в такие рейды и отключать их от потребления природного газа».

В отличие от соседа во второй половине дома хозяин Владимир Яковлевич за газ платит всегда. Поэтому и вопросов к мужчине нет - только проверка, все ли исправно.

В Кирове все чаще жители отказываются платить за газоснабжениеВЛАДИМИР МИТЮКОВ:
«Ну, как. Раз пользуешься, надо платить».

Добавим, что повторное подключение выйдет неплательщику в круглую сумму. Вот и выходит, дешевле вовремя платить, чем копить долги.


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