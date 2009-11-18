В Кирове все чаще жители отказываются платить за газоснабжение

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Некоторые кировчане отказываются платить за газ. Проблема существовала всегда, однако в последнее время ситуация обострилась. Какие меры принимаются в отношении должников?Газ - тот же товар, и за него нужно платить. Однако, так считают не все. Некоторые кировчане не платят за газ с начала года.Несколько простых движений и жители одной половины дома остаются без газа. Долг хозяина достиг около 9 тысяч рублей. После неоднократных предупреждений обслуживающая организация воспользовалась своим правом отключать неплательщика, отсекая ему доступ к газовой трубе.В отличие от соседа во второй половине дома хозяин Владимир Яковлевич за газ платит всегда. Поэтому и вопросов к мужчине нет - только проверка, все ли исправно.Добавим, что повторное подключение выйдет неплательщику в круглую сумму. Вот и выходит, дешевле вовремя платить, чем копить долги.