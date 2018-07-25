В Богородском после урагана восстанавливают здание детского сада
Ремонт детсада Солнышко в Богородском идет полным ходом. Работы по восстановлению кровли начали 19го июля.
В поселке и в районе детский садик только один и на сегодняшний день в нем числятся 126 воспитанников. Средства на ремонт искали всем селом, в итоге его пришлось оплачивать за счет бюджета других учебных заведений.
НАДЕЖДА ГУБИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ СОЛНЫШКО:
«Как обычно, в районном бюджете естественно средств не нашли, средства взяли с других образовательных учреждений - из двух школ эти средства были направлены. Они предназначены для заготовки дров, но директора, как-бы, не пожалели и нам предоставили эти средства. И вот на последней думе 18 июля эти средства были переведены на счета детского сада солнышко».
Напомним, 3-его июля ураган, которому так и не был присвоен статус ЧС, прошел по селу, оставив за собой немало разрушений.
Поваленные деревья и куски сорванного с крыш домов шифера все еще напоминают о происшествии. Ветер был настолько сильным, что обломки кровли врезались в стены домов.
В детском саду после того, как он лишился крыши, придется провести и косметический ремонт помещений второго этажа. Однако, подрядчики уверены, что работа будет окончена в ближайшее время.
МИХАИЛ ЗАХАРОВ, БРИГАДИР ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Объем работы 440 квадратов, но сложность это что всё вручную приходится делать. Нет никаких механизмов, ну и завершить... наверное, завершим на этой неделе.. Наверное, через дня два - через три.. и дети будут уже... как бы сухо будет».
В администрации детского сада нам сообщили, что учреждение вернется к работе в середине августа. Персонал выйдет уже в июле, чтобы своими силами привести в порядок верхний этаж.
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