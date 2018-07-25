В Богородском после урагана восстанавливают здание детского сада

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В Богородском немалый ущерб причинил смерч, прошедший по поселку в начале июля. Особенно пострадало здание детского сада. Как идут восстановительные работы?Ремонт детсада Солнышко в Богородском идет полным ходом. Работы по восстановлению кровли начали 19го июля.В поселке и в районе детский садик только один и на сегодняшний день в нем числятся 126 воспитанников. Средства на ремонт искали всем селом, в итоге его пришлось оплачивать за счет бюджета других учебных заведений.Напомним, 3-его июля ураган, которому так и не был присвоен статус ЧС, прошел по селу, оставив за собой немало разрушений.Поваленные деревья и куски сорванного с крыш домов шифера все еще напоминают о происшествии. Ветер был настолько сильным, что обломки кровли врезались в стены домов.В детском саду после того, как он лишился крыши, придется провести и косметический ремонт помещений второго этажа. Однако, подрядчики уверены, что работа будет окончена в ближайшее время.В администрации детского сада нам сообщили, что учреждение вернется к работе в середине августа. Персонал выйдет уже в июле, чтобы своими силами привести в порядок верхний этаж.