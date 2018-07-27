В Кирове восстановили водоснабжение в районе улиц Маклина и Горького.

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Вечером 26 июля на сетях АО ККС на участке ул. Маклина - ул. Горького произошел прорыв магистрального водопровода.

От холодного водоснабжения были отключены 52 жилых дома, в которых проживает около 2670 человек.

Социально значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей на данном участке нет.

Ремонтная бригада работала в течение всего вечера и ночи.

В микрорайон был организован подвоз воды. Водоснабжение потребителей было восстановлено утром 27 июля.