ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

27 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.9726
EURO: 73.3442
Погода в городе Кирове:
ночью:  +18...+20°C
утром:  +19...+21°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

В Кирово-Чепецке преобразилась "Вятская набережная"

Сегодня, 15:40 | Просмотров: 84 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирово-Чепецке преобразилась "Вятская набережная" - там появились велодорожка и детская площадка, и на этом благоустройство города не завершается. Что еще планируется сделать?

В Чепецке не так просто найти место, где можно было бы покатать ребенка в коляске или просто погулять вдали от дорог и оживленных улиц. Вятская набережная давно нуждалась в капитальном ремонте. Место очень красивое, находиться здесь одно удовольствие, чего только стоят закаты и рассветы над Вяткой. Реконструкция набережной началась в прошлом году и продолжается сейчас. Полный круг для пешеходов и велосипедистов сейчас составляет 1200 метров идеально ровной дороги.

В Кирово-Чепецке преобразилась "Вятская набережная"РОМАН МАРКОВ, ЖИТЕЛЬ КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Здорово! Еще планируют отремонтировать вторую часть набережной, чтобы и там можно было погулять!».
 
 
 
В Кирово-Чепецке преобразилась "Вятская набережная"ПАВЕЛ АНТЮФЕЕВ, ЖИТЕЛЬ КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Всегда мечтали об этом, с самого детства и вот!».
 
 
 
 
В Кирово-Чепецке преобразилась "Вятская набережная"АЛИНА ПРИЛУКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
 
«Это наконец-то свершилось! Есть где погулять с парочками, с детьми! Хорошо!».

В Кирово-Чепецке преобразилась "Вятская набережная"НИНА ЕРМАКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Очень хорошо! Оздоравливаемся! Полезно и для взрослых и для детей!».
 
Здесь появятся фонари, скамейки, новое гравийное покрытие для детской площадки, и это далеко не всё.

В Кирово-Чепецке преобразилась "Вятская набережная"ЕВГЕНИЙ ЛАПТЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Там, где народные тропы, благоустроим дорожки и высадим клёны вдоль тротуаров».
 
Кроме того, по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды сейчас во многих городских дворах идет замена асфальта, который не меняли с тех пор как были построены эти дома. В этом году ремонтируется 18 дворов.

В Кирово-Чепецке преобразилась "Вятская набережная"ДЕНИС КОПОСОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«План до 2022 года, есть время еще, мы хотели бы сделать все дворы, конечно».

В целом ,на реализацию программы по благоустройству государство планирует выделить около 20 миллиардов рублей в период с 2018 по 2022 годы. Однако для того, чтобы принять в ней участие, нужно самим составить проектно-сметную документацию, и выступить с софинансированием. Оно может быть от 5 до 30%.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В областном правительстве обсудили проблемы погашения долгов по зарплате на ряде предприятий.

15:56 27.07.2018


В областном правительстве обсудили проблемы погашения долгов по зарплате на ряде предприятий.

В Кировской области выявили крупное мошенничество при поставках топлива.

13:44 27.07.2018


В Кировской области выявили крупное мошенничество при поставках топлива.

Роспотребнадзор: купание во многих водоемах Кировской области небезопасно.

13:37 27.07.2018


Роспотребнадзор: купание во многих водоемах Кировской области небезопасно.

В Кирове из окна выпал 2-летний ребенок.

11:28 27.07.2018


В Кирове из окна выпал 2-летний ребенок.

В Верхнекамском районе нашли пропавшего без вести мужчину.

11:17 27.07.2018


В Верхнекамском районе нашли пропавшего без вести мужчину.

В Кирове проверили работу Центрального рынка.

9:37 27.07.2018


В Кирове проверили работу Центрального рынка.

По решению суда приостановлена работа полигона ТБО в Перекопе.

9:26 27.07.2018


По решению суда приостановлена работа полигона ТБО в Перекопе.

Все новости

Вести. Кировская область

Нововятскую набережную планируется реконструировать

20:00 27.07.2018


Нововятскую набережную планируется реконструировать

Коллекция народной домовой росписи в областном краеведческом музее

20:00 27.07.2018


Коллекция народной домовой росписи в областном краеведческом музее

Завершился международный слёт юных пожарных России и Германии

17:59 27.07.2018


Завершился международный слёт юных пожарных России и Германии

В Юрьянском районе проходит обучающий лагерь для юных поисковиков

17:49 27.07.2018


В Юрьянском районе проходит обучающий лагерь для юных поисковиков

В Кирово-Чепецке преобразилась "Вятская набережная"

15:40 27.07.2018


В Кирово-Чепецке преобразилась "Вятская набережная"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирово-Чепецке на остановках появились репродукции картин

27.07.2018


В Кирово-Чепецке на остановках появились репродукции картин

ДТП в Кирово-Чепецке: есть пострадавшие.

14.02.2015


ДТП в Кирово-Чепецке: есть пострадавшие.

В Кирово-Чепецке квартирант обокрал хозяина своего жилья.

22.11.2017


В Кирово-Чепецке квартирант обокрал хозяина своего жилья.

Детская библиотека №5 города Кирово-Чепецка отремонтирована по ППМИ

25.01.2018


Детская библиотека №5 города Кирово-Чепецка отремонтирована по ППМИ

В Кирово-Чепецке разыскали подозреваемого в краже, скрывшегося от следствия.

25.01.2018


В Кирово-Чепецке разыскали подозреваемого в краже, скрывшегося от следствия.

Житель Кирово-Чепецка похитил из дома приятеля две шубы.

10.11.2015


Житель Кирово-Чепецка похитил из дома приятеля две шубы.

Популярные новости

27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

26.07.2018


27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

Майор полиции спас тонувших в реке женщину с ребенком.

16.07.2018


Майор полиции спас тонувших в реке женщину с ребенком.

В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

25.07.2018


В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

18.07.2018


Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

В Кирово-Чепецке молодой человек упал с четвертого этажа.

18.07.2018


В Кирово-Чепецке молодой человек упал с четвертого этажа.

Жители поселка Опарино жалуются на бытовые проблемы

20.07.2018


Жители поселка Опарино жалуются на бытовые проблемы

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх