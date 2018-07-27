В Кирово-Чепецке преобразилась "Вятская набережная"
В Чепецке не так просто найти место, где можно было бы покатать ребенка в коляске или просто погулять вдали от дорог и оживленных улиц. Вятская набережная давно нуждалась в капитальном ремонте. Место очень красивое, находиться здесь одно удовольствие, чего только стоят закаты и рассветы над Вяткой. Реконструкция набережной началась в прошлом году и продолжается сейчас. Полный круг для пешеходов и велосипедистов сейчас составляет 1200 метров идеально ровной дороги.
РОМАН МАРКОВ, ЖИТЕЛЬ КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Здорово! Еще планируют отремонтировать вторую часть набережной, чтобы и там можно было погулять!».
НИНА ЕРМАКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Очень хорошо! Оздоравливаемся! Полезно и для взрослых и для детей!».
Здесь появятся фонари, скамейки, новое гравийное покрытие для детской площадки, и это далеко не всё.
ЕВГЕНИЙ ЛАПТЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Там, где народные тропы, благоустроим дорожки и высадим клёны вдоль тротуаров».
Кроме того, по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды сейчас во многих городских дворах идет замена асфальта, который не меняли с тех пор как были построены эти дома. В этом году ремонтируется 18 дворов.
ДЕНИС КОПОСОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«План до 2022 года, есть время еще, мы хотели бы сделать все дворы, конечно».
В целом ,на реализацию программы по благоустройству государство планирует выделить около 20 миллиардов рублей в период с 2018 по 2022 годы. Однако для того, чтобы принять в ней участие, нужно самим составить проектно-сметную документацию, и выступить с софинансированием. Оно может быть от 5 до 30%.
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