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«Всегда мечтали об этом, с самого детства и вот!».

АЛИНА ПРИЛУКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:



В Кирово-Чепецке преобразилась "Вятская набережная" - там появились велодорожка и детская площадка, и на этом благоустройство города не завершается. Что еще планируется сделать?В Чепецке не так просто найти место, где можно было бы покатать ребенка в коляске или просто погулять вдали от дорог и оживленных улиц. Вятская набережная давно нуждалась в капитальном ремонте. Место очень красивое, находиться здесь одно удовольствие, чего только стоят закаты и рассветы над Вяткой. Реконструкция набережной началась в прошлом году и продолжается сейчас. Полный круг для пешеходов и велосипедистов сейчас составляет 1200 метров идеально ровной дороги.Здесь появятся фонари, скамейки, новое гравийное покрытие для детской площадки, и это далеко не всё.Кроме того, по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды сейчас во многих городских дворах идет замена асфальта, который не меняли с тех пор как были построены эти дома. В этом году ремонтируется 18 дворов.В целом ,на реализацию программы по благоустройству государство планирует выделить около 20 миллиардов рублей в период с 2018 по 2022 годы. Однако для того, чтобы принять в ней участие, нужно самим составить проектно-сметную документацию, и выступить с софинансированием. Оно может быть от 5 до 30%.