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Новости / ЖКХ

В КТК объяснили отсутствие горячей воды на Некрасова

Сегодня, 17:41 | Просмотров: 76 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Жители домов на пересечении улиц Некрасова и Грибоедова с мая живут без горячей воды. 

В очередной раз представитель теплоснабжающей компании объясняет местным жителям, в чем принципиальная разница между плановыми профилактическими работами и полноценной реконструкцией трубопровода. Однако у людей остаются вопросы. Воды нет третий месяц, все жители микрорайона ходят мыться в ближайшую баню. Перекрыта автодорога и, самое главное, неизвестно, когда это все закончится. От горячего водоснабжения отрезано несколько улиц.

В КТК объяснили отсутствие горячей воды на НекрасоваАЛЕКСАНДР ВЕРЕЩАГИН, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
«На Комсомольской, Некрасова, Красина, угол Красина и Горького. Меня люди послали, ты, говорят, сходи, скажи, что у нас нету воды горячей. Ну вот, с мая нет на Комсомольской, так? Ну и там угол Красина и Щорса уже два месяца нет. Вчера звонил час. Я не мог дозвониться никак». 

Лишать воды жителей домов четырех улиц никто не планировал. На время реконструкции теплоснабжающая организация рассчитывала на альтернативный трубопровод. 

В КТК объяснили отсутствие горячей воды на НекрасоваОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КТК:
«По альтернативной ветке также сложился дефект. То есть если бы там все было хорошо, по ветке, которая идет как раз по улице Красина, то горячая вода была бы. Там дефект и в настоящее время там работы тоже ведутся. Данная теплотрасса, вот этот участок, он должен быть сдан к первому сентября. В трубной части… Эта теплотрасса питает центральную часть города, Центральный рынок, улицу Ленина и до Тимирязева». 

Но это не значит, что жители останутся без горячей воды до сентября. Починить альтернативный трубопровод планируют уже к 8 августа, все остальные работы во всем городе завершатся к первому сентября. На сегодня экватор по готовности теплосетей уже пройден, гидравлические испытания успешно прошли 176 ремонтируемых участков из 345.


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