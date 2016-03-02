После замены труб территорию детсада благоустроили

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Так, на территории детского сада на проспекте Строителей полностью заменили все трубы. Теперь здесь не будет перебоев с горячей водой и отоплением.





Весной на тепловых сетях, которые ведут к детскому саду, был выявлен очередной дефект. Последние три года раскопки здесь велись постоянно. В связи с сильной изношенностью труб в КТК решили сделать капитальный ремонт всего участка - от центрального теплового пункта до здания.





ДМИТРИЙ ЯШИН, ДИРЕКТОР АО "КТК":

«Трубы заменены, качество теплоносителя будет отличное, больше здесь мы мешать своими раскопками не будем, после этого было принято решение восстановить благоустройство, здесь могут даже проезжать машины, в том числе, и грузовые, и пожарные».





Ремонтные работы стартовали в конце мая, после завершения отопительного сезона. В общей сложности заменено 280 метров трубопроводов, заасфальтирована дорога вокруг садика и тротуары. Благоустроены газоны, завезен песок на спортплощадку.





ДМИТРИЙ МАКСИМОВ, НАЧАЛЬНИК АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:

«С нашей стороны осуществлялся технический надзор за проводимыми работами, на всех этапах специалисты здесь присутствовали. В целом работы выполнены хорошо, садик преобразился».





1 августа детский сад № 193 вновь распахнет свои двери для ребятишек. И на обновленной спортивной площадке уже планируют провести общую зарядку.