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Новости / ЖКХ

Владимир Климов обсудил подготовку к отопительному сезону в Мурашах.

Вчера, 15:23 | Просмотров: 114 | Версия для печати
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Главный федеральный инспектор по Кировской области повторно посетил Мурашинский район.
 
Владимир Климов вновь обсудил проблему с подготовкой котельных к предстоящему отопительному сезону.
 
Главный федеральный инспектор  осмотрел котельную в п. Безбожник. Здесь наиболее остро стоит вопрос по технической готовности оборудования. Владимир Климов встретился с собственником котельной и дал поручение незамедлительно устранить нарушения, а также провести все необходимые мероприятия для бесперебойной работы оборудования в отопительный сезон.
 
Также главный федеральный инспектор осмотрел земельный участок, предназначенный для строительства двух домов, в рамках областной программы по переселению граждан из аварийного жилья.
 
В г. Мураши должны расселить 220 человек из 114 домов, признанных аварийными. На сегодня застройщик отстает от графика строительства новых домов для переселения. Владимир Климов дал поручение главе района держать этот вопрос на особом контроле.
 
На сегодня все социальные объекты в Мурашах подготовлены к отопительному сезону. Результаты готовности оценят в ходе плановой проверки Западно-Уральского управления Ростехнадзора в октябре.


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