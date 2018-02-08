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Новости / ЖКХ

Генеральный директор ГДМС извинился за скошенный снежноягодник.

Вчера, 11:47 | Просмотров: 141 | Версия для печати
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Накануне в социальных сетях появилось сообщение жителей Кирова о том, что по улице Луганской скосили кусты снежноягодника.
 
Они были посажены полтора года назад в рамках проекта «30 скверов» сотрудниками кировского филиала «Т Плюс» совместно с общественными активистами и ветеранами.
 
Люди ухаживали за саженцами. Но во время сезонного кошения травы работники «Гордормостстроя», не разобравшись, где трава, а где красивый декоративный кустарник, срезали его вместе с травой и репейником.
 
Генеральный директор ГДМС Леонид Лобов провел проверку по этому факту, и информация подтвердилась. Работники ГДМС пояснили, что в зарослях травы они не заметили невысокие кусты снежноягодника.
 
- Я приношу извинения за действия работников предприятия и нанесенный ущерб, - сказал Леонид Лобов. - ГДМС полностью возместит стоимость кустарников, кроме того, за собственный счет мы поставим на этом участке изгородь, чтобы таких ситуаций больше не случалось.


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