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Новости / ЖКХ

Часть Нововятска останется без горячей воды до осени

Вчера, 15:21 | Просмотров: 110 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Часть домов в Нововятском районе Кирова останется без горячей воды до осени. Это связано с реконструкцией котельной на улице Орджоникидзе. После окончания работ, заверяют специалисты, проблем с отоплением и горячей водой больше не будет. 

Сейчас в котельной уже полностью демонтировано все старое оборудование и трубопроводы. Идет подготовка и заливка фундамента под новое оборудование. Ждет установки и новый котел, мощность которого в три раза больше, чем у предыдущего. Еще два будут продолжать функционировать.

Часть Нововятска останется без горячей воды до осениВЛАДИМИР КЛЕМЕНТОВСКИЙ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Нововятский лыжный комбинат отказался от теплоснабжения населения. чтобы переключить нагрузку, было принято решение о реконструкции котельной 8.2 с заменой котла на новый. Работы планировалось завершить к 15 сентября, но мы попросили коллег ускориться, чтобы 1 сентября начать подавать людям горячую воду».

До начала следующего отопительного сезона теплоэнергетикам предстоит не только обновить оборудование котельной, но и переложить более 200 метров надземного трубопровода. Отметим, что социальные объекты, расположенные поблизости, никаких неудобств не испытывают.

Часть Нововятска останется без горячей воды до осениАСЛАН ИБРАГИМОВ, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ АО «КТК»:
«Интернат, детский сад и баня - были сделаны переключения, переврезки, и на эти объекты подали горячую воду с ЦТП-5, сейчас эти объекты все с горячей водой».

Сейчас готовятся опоры под воздушную теплотрассу, далее предстоит монтировать новую магистраль. Трубы будут также современные с изоляцией из пенополиуретана и оцинковкой. Что позволит защитить от прямого губительного воздействия, будь то влага или резкие перепады температур.

АСЛАН ИБРАГИМОВ, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ АО «КТК»:
«Срок службы - 25 лет, учитывая, что они в ППУ изоляции с ОДК, намного проще работать, это оперативный дистанционный контроль, где-то есть намокание изоляции, он моментально показывает».

Это значит, что можно предотвратить повреждение трубы, своевременно приняв меры. Масштабные работы по переводу потребителей четырех многоквартирных домов с котельной Нововятского лыжного комбината на котельную 8.2 Кировской теплоснабжающей компании будут завершены к осени.
 


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