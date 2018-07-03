Часть Нововятска останется без горячей воды до осени

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Часть домов в Нововятском районе Кирова останется без горячей воды до осени. Это связано с реконструкцией котельной на улице Орджоникидзе. После окончания работ, заверяют специалисты, проблем с отоплением и горячей водой больше не будет.





Сейчас в котельной уже полностью демонтировано все старое оборудование и трубопроводы. Идет подготовка и заливка фундамента под новое оборудование. Ждет установки и новый котел, мощность которого в три раза больше, чем у предыдущего. Еще два будут продолжать функционировать.





ВЛАДИМИР КЛЕМЕНТОВСКИЙ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:

«Нововятский лыжный комбинат отказался от теплоснабжения населения. чтобы переключить нагрузку, было принято решение о реконструкции котельной 8.2 с заменой котла на новый. Работы планировалось завершить к 15 сентября, но мы попросили коллег ускориться, чтобы 1 сентября начать подавать людям горячую воду».





До начала следующего отопительного сезона теплоэнергетикам предстоит не только обновить оборудование котельной, но и переложить более 200 метров надземного трубопровода. Отметим, что социальные объекты, расположенные поблизости, никаких неудобств не испытывают.





АСЛАН ИБРАГИМОВ, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ АО «КТК»:

«Интернат, детский сад и баня - были сделаны переключения, переврезки, и на эти объекты подали горячую воду с ЦТП-5, сейчас эти объекты все с горячей водой».





Сейчас готовятся опоры под воздушную теплотрассу, далее предстоит монтировать новую магистраль. Трубы будут также современные с изоляцией из пенополиуретана и оцинковкой. Что позволит защитить от прямого губительного воздействия, будь то влага или резкие перепады температур.





АСЛАН ИБРАГИМОВ, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ АО «КТК»:

«Срок службы - 25 лет, учитывая, что они в ППУ изоляции с ОДК, намного проще работать, это оперативный дистанционный контроль, где-то есть намокание изоляции, он моментально показывает».





Это значит, что можно предотвратить повреждение трубы, своевременно приняв меры. Масштабные работы по переводу потребителей четырех многоквартирных домов с котельной Нововятского лыжного комбината на котельную 8.2 Кировской теплоснабжающей компании будут завершены к осени.