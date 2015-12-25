Кировчане пожаловались на недострой на Володарского, 179

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К нам в редакцию обратились жители домов, которые соседствуют с недостроем на Володарского, 179. Это потенциально опасное место привлекает как молодежь, так и лиц без определенного места жительства.





Почти двадцать лет на улице Володарского в районе рынка стоит недостроенное здание. В свое время пятиэтажный дом был с окнами, к нему было подведено отопление, начались отделочные работы, но что-то пошло не так, и строительство заморозили. Со временем на строительной площадке образовались мусорные кучи, битое стекло, а территория стала зарастать сорной травой и кустарниками.





МИХАИЛ КОНЫШЕВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:

«Забраться сюда на эту территорию может практически любой желающий, но вот внутри подстерегает очень много опасностей, которые в прямом смысле нависают над головой».





По словам жителей соседних домов, заброшенное здание привлекает и молодежь, и лиц без определенного места жительства. Стоит добавить, что рядом не только жилые дома, но и детская поликлиника, и дошкольное учреждение.





МИХАИЛ КОНЫШЕВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:

«Жители соседней пятиэтажки, которая расположена на Володарского 177, на протяжении 20 лет наблюдают одну и туже картину, заросшая территория, а взгляд упирается в заброшенный недострой, который пока никому не нужен».





Со слов местных жителей, у здания есть хозяин и им с ним даже удалось пообщаться, он планировал достроить дом.





РАИСА ШАБАРДИНА:

«Молодого человека я увидела, молодой парень. Я спросила: "Что здесь будет? Жилой дом или гостиница?". Он сказал, что жилой».





Что будет с этим зданием пока неизвестно, но местные жители настроены решительно и готовы пойди до конца, чтобы дом-призрак перестал приносить неудобства.