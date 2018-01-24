Дом обманутых дольщиков на Сурикова сдали в эксплуатацию

Поделиться новостью:

Одним недостроем меньше. В начале августа ввели в эксплуатацию третий корпус многоквартирного дома № 39 по улице Сурикова. Уже в ближайшее время 95 дольщиков получат ключи от своих квартир.





Согласно проектной декларации застройщика, строительство 13-этажного многоквартирного дома началось в 2013 году. Сдача объекта планировалась в 2015, однако срок переносился еще несколько раз. Министерство строительства Кировской области провело проверки, по результатам которых застройщика привлекали к ответственности. Кроме того, региональный минстрой регулярно проводил совещания, на которых рассматривались проблемы, препятствующие завершению строительства многоквартирных домов. От представителей застройщиков запрашивались графики проведения работ и ввода объектов в эксплуатацию с указанием сроков и источников финансирования.





РУСЛАН БОНДАРЧУК, МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«У нас таких домов достаточное количество еще и на сегодняшний день министерство строительства и правительство Кировской области разработан ряд областных законов, которые позволяют нам завершить строительство, а именно, если застройщик не может сам этот дом достроить. Мы подыскиваем другого застройщика, который будет достраивать этот дом взамен на получение земельного участка».





Отметим, что сотрудники министерства строительства и гостройнадзора регулярно осматривали строящийся объект. Работы, которые необходимо было сделать внутри дома, соответствуют всем необходимым требованиям. Благодаря проведенной правительством Кировской области работе с застройщиком 1 августа восстановлены в правах 95 граждан – участников долевого строительства дома по ул. Сурикова, 39, корпус 3.





РУСЛАН БОНДАРЧУК, МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«У нас более еще восьми домов проблемных имеется. В этом году согласно дорожной карте три дома введем Сурикова 31, Ленина 145 и в Вятских Полянах еще один дом».





Правительством Кировской области и в дальнейшем будет проводиться работа с застройщиками многоквартирных домов, сроки ввода в эксплуатацию которых нарушены.