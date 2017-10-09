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Новости / ЖКХ

Осенью в Кочуровском парке появится ливневая канализация.

Вчера, 15:37 | Просмотров: 95 | Версия для печати
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Ситуацию с состоянием зоны отдыха прокомментировал глава администрации г. Кирова Илья Шульгин.
 
В соцсетях часто можно встретить жалобы на проблемы с благоустройством Кочуровского парка. Одна из самых актуальных - подтопление нескольких участков парка.
 
Глава администрации Кирова Илья Шульгин пояснил:
 
- Весь комплекс работ в Кочуровском парке должен быть завершен осенью текущего года. Это и благоустройство, и прокладка ливневой канализации с ее выведением в общегородской коллектор. Работы по проектированию «ливневки» закончатся в сентябре, тогда же подрядчик должен качественно и оперативно выполнить мероприятия, предусмотренные проектом.
 
В этом сезоне в обязательном порядке будут проведены и гарантийные работы - по тем недочетам, которые были допущены при обустройстве парка в прошлом году.
 
- Вы знаете, что большой скандал разразился этим летом в связи с отводом воды из фонтана на парковые площадки, - напомнил глава администрации. - К сожалению, мне только с третьего раза удалось убедить руководство территориального управления Ленинского района, что воду надо отводить в ближайшую ливневую канализацию, а никак не на территорию парка. А для этого нужно было сформировать временную схему водоотведения. Сделали в итоге - но время было потеряно.
 
Предстоящей осенью в парке начнется массовая высадка деревьев. Следующей весной кировчане должны увидеть качественно новый Кочуровский парк.


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