Осенью в Кочуровском парке появится ливневая канализация.

Поделиться новостью:

Ситуацию с состоянием зоны отдыха прокомментировал глава администрации г. Кирова Илья Шульгин.

В соцсетях часто можно встретить жалобы на проблемы с благоустройством Кочуровского парка. Одна из самых актуальных - подтопление нескольких участков парка.

Глава администрации Кирова Илья Шульгин пояснил:

- Весь комплекс работ в Кочуровском парке должен быть завершен осенью текущего года. Это и благоустройство, и прокладка ливневой канализации с ее выведением в общегородской коллектор. Работы по проектированию «ливневки» закончатся в сентябре, тогда же подрядчик должен качественно и оперативно выполнить мероприятия, предусмотренные проектом.

В этом сезоне в обязательном порядке будут проведены и гарантийные работы - по тем недочетам, которые были допущены при обустройстве парка в прошлом году.

- Вы знаете, что большой скандал разразился этим летом в связи с отводом воды из фонтана на парковые площадки, - напомнил глава администрации. - К сожалению, мне только с третьего раза удалось убедить руководство территориального управления Ленинского района, что воду надо отводить в ближайшую ливневую канализацию, а никак не на территорию парка. А для этого нужно было сформировать временную схему водоотведения. Сделали в итоге - но время было потеряно.

Предстоящей осенью в парке начнется массовая высадка деревьев. Следующей весной кировчане должны увидеть качественно новый Кочуровский парк.