Первую закрытую контейнерную площадку для мусора установят в п. Новом.

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В Кирове не все управляющие компании заключают договоры на вывоз крупногабаритных отходов и нередко оставляют мусор на общих контейнерных площадках.

Подобная ситуация наблюдается на улице Боровой, где у контейнерных площадок сваливают различный строительный мусор.

Не спешат заключать договоры и жильцы.

В поселке Новом только у части домовладений есть соответствующие договоры, тем не менее мусор к контейнерам несут все. Либо выбрасывают его в не оборудованных для этого местах.

Ранее в администрации города уже обсуждали возможность установки закрывающихся контейнерных площадок, оборудованных видеокамерами. В августе первая такая площадка появится в поселке Новом.

Кроме того, по поручению Ильи Шульгина департамент городского хозяйства совместно с территориальными управлениями и САХ проведут сверку объемов заключенных управляющими компаниями договоров на вывоз мусора с реальным количеством жителей каждого из многоквартирных домов Кирова.