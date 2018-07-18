В Кирове ужесточат контроль за утилизацией ТБО

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В Кирове ужесточится контроль за утилизацией твердых коммунальных отходов. Какие меры будут применяться к нарушителям правил благоустройства.





На сегодняшний день в Кирове довольно остро стоит проблема переполненных контейнеров и стихийных свалок мусора. Причины известны: тариф на вывоз и утилизацию ТБО повысился, некоторые жильцы не согласны оплачивать услугу по новой цене. Кроме того, зачастую на площадку у одного многоквартирного дома мусор выносят жители со всей округи.





ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:

«Никаких несогласованных действий между САХом и Купритом нет. Есть несогласованные действия между САХом, Купритом и управляющими компаниями. Сейчас сложный переходный период перехода на новую систему к обращения с отходами, не заключают договоры, или заключают договоры на меньшее количество контейнеров, чтобы меньше платить».





В ближайшее время проблемой переполненных контейнеров и стихийных свалок мусора займутся сотрудники административно-технической инспекции (АТИ), созданной в администрации города в июле.





ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:

«Все эти вещи мы видим. Буквально вчера было совещание по этому поводу. Всех сосчитаем. в центре города не так много у нас проблемных зон».





АТИ будет проверять площадки ежедневно, и при переполнении контейнера или образовании стихийной свалки претензии будут уже к управляющей компании. Выясняться будет, сколько людей проживает в доме, и на какой объем вывоза ТБО заключен договор. Во все управляющие компании уже направлены письма о необходимости разъяснительной работы с жителями. Строго будут наказывать и торговые сети, которые выбрасывают просроченные продукты в стоящие поблизости от супермаркетов чужие контейнеры.