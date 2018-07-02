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Новости / ЖКХ

УК Ленинского района ошибочно начислила квитанции дому на Московской

Сегодня, 14:50 | Просмотров: 87 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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К бытовым проблемам кировчан. Жители дома на улице Московской, получив платёжки за отопление и горячую воду, неожиданно узнали, что попали в список должников, причем указаны были весьма крупные суммы. 

В этом доме, в основном, живут пенсионеры, пенсии небольшие - нужно и на лекарства, и на жизнь. И тут начали приходить квитанции с большими суммами в качестве задолженности. Люди не понимали, за что. Зинаида Васильевна живёт с мужем в этом доме с 81 года, и у них никогда не было задолженностей. Она писала в различные инстанции. 

УК Ленинского района ошибочно начислила квитанции дому на МосковскойЗИНАИДА ТАТАРИНОВА:
«Всего 18629 без 16-го года и на 6900 - они с нас почти 7 тысяч взяли. Все ответы у меня есть, жалобы есть. Теперь по льготам. Нам положены льготы. Льготы нам не платят совсем».

УК Ленинского района ошибочно начислила квитанции дому на МосковскойЮРИЙ ВЕРЗИЛОВ:
«Я инвалид и ветеран труда, советский, не кировский, а советский. У меня это убрали всё и у жены убрали, всё, я не получаю. Кто это решил? Это нарушение прав человека! Элементарное! Сейчас уже не 7, а 10 тысяч у меня». 

В Управляющей компании Ленинского района объясняют, что была сделана ошибка в начислении. Согласно квитанциям, за квадратный метр было рассчитано 312 рублей 5 копеек. Это выяснили проверки: и внутренняя, и проведенная совместно с жилищной инспекцией. После этого управляющая компания направила письмо в Расчетно-консультационный центр, который и осуществил пересчёт. 181 рубль 75 копеек - это окончательная сумма за квадратный метр жилплощади. 

Что касается льгот, то, согласно новым правилам, если есть задолженность, льготы автоматически не начисляются. Но по этому поводу жителям дома можно не беспокоиться, так как в следующем месяце льготы возвратятся. 


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