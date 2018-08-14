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Новости / ЖКХ

В работе ТСЖ «Дороничи» и ООО «СССР» выявили нарушения закона.

Вчера, 09:40 | Просмотров: 124 | Версия для печати
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По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по факту неперечисления ТСЖ и управляющей компанией денежных средств за предоставленные гражданам коммунальные услуг.
 
Под управлением ТСЖ «Дороничи» находится 27 жилых многоквартирных домов.
 
До 2015 года начисление и сбор платы с населения за предоставленные коммунальные услуги ТСЖ «Дороничи» осуществляло самостоятельно. С 2015 по 2017 годы между ТСЖ «Дороничи» и ООО «СССР» действовала агентская схема, которая оформлялась соответствующими агентскими договорами.
 
По условиям агентских договоров ООО «СССР» производило начисление платы за коммунальные услуги с последующим перечислением собранных с граждан денежных средств в адрес ресурсоснабжающих организаций, в том числе в адрес АО «КТК».
 
Но в ходе изучения финансовой документации ООО «СССР» и ТСЖ «Дороничи» выяснилось, что с 2012 по 2017 годы собранные денежные средства с населения п. Дороничи за потребленные коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению в размере почти 1 млн. рублей в адрес АО «КТК» не перечислило, а направило их на иные цели.
 
По материалам прокурорской проверки дознавателем ОД УМВД России по городу Кирову возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения).
 
по информации прокуратуры Кировской области.


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