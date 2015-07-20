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Отопительный сезон в Богородском под угрозой срыва. Единственная в поселке ресурсоснабжающая организация - ООО "Стимул" - объявила о самоликвидации. А новая так и не появилась. В ситуации разбирались в региональной Общественной палате.





Все началось в январе, когда директор ООО "Стимул" вышел на пенсию. Желающих занять руководящую должность не нашлось, и предприятие объявило о самоликвидации. Однако, и администрация городского поселения, и прокуратура считают это решение неправомерным. Кроме того, концессионное соглашение должно исполняться еще более двух лет.





НИКОЛАЙ РЫЛОВ, ГЛАВА БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

«Предприятие рабочее, у него все счета открыты, на сегодняшний день нет задолженности, туда поступают все платежи по водоснабжению, теплоснабжению».





В региональном министерстве энергетики и ЖКХ еще в начале лета предлагали выход из этой ситуации - создание специализированного муниципального предприятия.





СЕРГЕЙ МОСИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Если на сегодняшний день "Стимула" не будет, не будет другой ресурсоснабжающей организации, тогда придется самой администрации городского поселения осуществлять теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение - предоставление коммунальных услуг непосредственно потребителю, в том числе, населению».





Сейчас в ООО "Стимул" осталось всего 10 сотрудников из 45. Прололжают работать лишь бухгалтер, механик и аварийная бригада. В администрации также сомневаются в сохранности оборудования и другого имущества.





АЛЕКСАНДР ЛЮБОВ, ДИРЕКТОР ООО "СТИМУЛ":

«Все, что мы приняли от муниципального образования, все абсолютно целое, счетчики наши, ООО "Стимул", мы их на свои деньги ставили в 2009 году».





И сейчас именно администрации городского поселения предстоит готовить все объекты к отопительному сезону, принимать котельные и теплосети.





НИКОЛАЙ РЫЛОВ, ГЛАВА БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

«Для того, чтобы утвердить тарифы, необходимо переоформить все лицензии, все разрешения, которые есть у ООО "Стимул". Котельные отключены от электроснабжения, нам нужно подключать каким-то образом».





Власти уверяют, что с топливом проблем не будет. Заготовка началась, и часть леса уже вывезена с делянок.





ВАСИЛИЙ СИТНИКОВ, ГЛАВА БОГОРОДСКОГО РАЙОНА:

«Мы договорились с нашими основными тремя поставщиками дров, они готовы поставить на сегодняшний около полутора-двух тысяч».





- Администрация гарантирует жителям поселка, что отопительный сезон начнется вовремя?

- Это наша обязанность, мы ее будем выполнять при любых условиях.





При этом, для старта отопительного сезона в Богородском из бюджета поселения необходимо будет выделить около пятисот тысяч рублей.