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Новости / ЖКХ

Отопительный сезон в Богородском под угрозой срыва

Сегодня, 15:48 | Просмотров: 82 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Отопительный сезон в Богородском под угрозой срыва. Единственная в поселке ресурсоснабжающая организация - ООО "Стимул" - объявила о самоликвидации. А новая так и не появилась. В ситуации разбирались в региональной Общественной палате.

Все началось в январе, когда директор ООО "Стимул" вышел на пенсию. Желающих занять руководящую должность не нашлось, и предприятие объявило о самоликвидации. Однако, и администрация городского поселения, и прокуратура считают это решение неправомерным. Кроме того, концессионное соглашение должно исполняться еще более двух лет. 

Отопительный сезон в Богородском под угрозой срыва НИКОЛАЙ РЫЛОВ, ГЛАВА БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Предприятие рабочее, у него все счета открыты, на сегодняшний день нет задолженности, туда поступают все платежи по водоснабжению, теплоснабжению».

В региональном министерстве энергетики и ЖКХ еще в начале лета предлагали выход из этой ситуации - создание специализированного муниципального предприятия.

Отопительный сезон в Богородском под угрозой срыва СЕРГЕЙ МОСИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если на сегодняшний день "Стимула" не будет, не будет другой ресурсоснабжающей организации, тогда придется самой администрации городского поселения осуществлять теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение - предоставление коммунальных услуг непосредственно потребителю, в том числе, населению».

Сейчас в ООО "Стимул" осталось всего 10 сотрудников из 45. Прололжают работать лишь бухгалтер, механик и аварийная бригада. В администрации также сомневаются в сохранности оборудования и другого имущества.

Отопительный сезон в Богородском под угрозой срыва АЛЕКСАНДР ЛЮБОВ, ДИРЕКТОР ООО "СТИМУЛ":
«Все, что мы приняли от муниципального образования, все абсолютно целое, счетчики наши, ООО "Стимул", мы их на свои деньги ставили в 2009 году».

И сейчас именно администрации городского поселения предстоит готовить все объекты к отопительному сезону, принимать котельные и теплосети.

НИКОЛАЙ РЫЛОВ, ГЛАВА БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Для того, чтобы утвердить тарифы, необходимо переоформить все лицензии, все разрешения, которые есть у ООО "Стимул". Котельные отключены от электроснабжения, нам нужно подключать каким-то образом».

Власти уверяют, что с топливом проблем не будет. Заготовка началась, и часть леса уже вывезена с делянок.

Отопительный сезон в Богородском под угрозой срыва ВАСИЛИЙ СИТНИКОВ, ГЛАВА БОГОРОДСКОГО РАЙОНА:
«Мы договорились с нашими основными тремя поставщиками дров, они готовы поставить на сегодняшний около полутора-двух тысяч».

- Администрация гарантирует жителям поселка, что отопительный сезон начнется вовремя?
- Это наша обязанность, мы ее будем выполнять при любых условиях.

При этом, для старта отопительного сезона в Богородском из бюджета поселения необходимо будет выделить около пятисот тысяч рублей.


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