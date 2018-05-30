ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

22 августа 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 67.6163
EURO: 78.1983
Погода в городе Кирове:
ночью:  +7...+9°C
утром:  +11...+13°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

В Кирове приняли ремонт улиц Профсоюзной и Деповской

Сегодня, 11:00 | Просмотров: 110 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове продолжается реализация приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Накануне комиссия приняла улицы Профсоюзной и Деповской.
 
Список отремонтированных и принятых дорог в городе Кирове продолжает ежедневно пополняться - накануне были завершены работы на улице Профсоюзной. Прием отрезка дороги по привычной схеме: сначала специалисты ознакомились с результатами вырубок, а затем отправились на сам участок, чтобы провести последние замеры.

В Кирове приняли ремонт улиц Профсоюзной и ДеповскойДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«На сегодняшний день подрядчик выполнил все работы предусмотренные контрактом. Общая протяженность улицы у нас составила 1 км 100 метров, общая площадь 16 тыс. квадратных метров и сметная стоимость работ порядка 20 миллионов рублей».

Лабораторные испытания образцов асфальтобетонного покрытия показали, что все параметры асфальта соответствуют нормам, работы подрядчик выполнил точно к сроку. Однако этот участок дороги не самый простой в нашем городе. Основные работы по укладке асфальта подрядчик выполнял в ночное время.

В Кирове приняли ремонт улиц Профсоюзной и ДеповскойМАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Здесь улица, сами видите очень грузонасыщенная. Очень насыщенный трафик, особенно легкового транспорта. Здесь выполнялись работы по фрезерованию, поднятию горловин колодцев, два слоя асфальтобетона».

Добавим, что в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги-2018» в эксплуатацию приняты уже 44 улицы Кирова. Ремонт оставшихся объектов подходит к завершающей стадии - всего 81 участок.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В моногорода Кировской области планируют привлечь более 12 млрд рублей инвестиций.

18:41 22.08.2018


В моногорода Кировской области планируют привлечь более 12 млрд рублей инвестиций.

В Кировской области появятся мобильные патронажные бригады паллиативной помощи.

12:57 22.08.2018


В Кировской области появятся мобильные патронажные бригады паллиативной помощи.

В Свече полицейские обнаружили наркоплантацию.

12:47 22.08.2018


В Свече полицейские обнаружили наркоплантацию.

В Омутнинске бдительные соседи не дали украсть телевизор у пенсионерки.

12:42 22.08.2018


В Омутнинске бдительные соседи не дали украсть телевизор у пенсионерки.

В Кирове ищут подозреваемого в хищении денег с чужой банковской карты.

12:35 22.08.2018


В Кирове ищут подозреваемого в хищении денег с чужой банковской карты.

В ХК "Олимпия" сменился главный тренер.

12:29 22.08.2018


В ХК "Олимпия" сменился главный тренер.

СКР: грибника из Омутнинска мог убить медведь.

12:23 22.08.2018


СКР: грибника из Омутнинска мог убить медведь.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове состоялся спортивный фестиваль «Ветераны на старт!»

18:31 22.08.2018


В Кирове состоялся спортивный фестиваль «Ветераны на старт!»

В Кирове в третий раз пройдет «Ночь кино»

18:29 22.08.2018


В Кирове в третий раз пройдет «Ночь кино»

Главный федеральный инспектор по Кировской области провел прием жителей Слободского района

18:27 22.08.2018


Главный федеральный инспектор по Кировской области провел прием жителей Слободского района

Детский лагерь «Юность» превратился в «Танцующий континент»

15:37 22.08.2018


Детский лагерь «Юность» превратился в «Танцующий континент»

В Зоологическом музее открылась выставка «Чем мы не похожи?»

11:43 22.08.2018


В Зоологическом музее открылась выставка «Чем мы не похожи?»

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове продолжается ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

30.05.2018


В Кирове продолжается ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

Приемка улицы Свердлова в городе Кирове

26.09.2017


Приемка улицы Свердлова в городе Кирове

В Кирове завершили ремонт улицы Московской.

15.05.2018


В Кирове завершили ремонт улицы Московской.

Прием дороги на улице Кольцова

12.09.2017


Прием дороги на улице Кольцова

Сдан участок автодороги Сошени - Радужный

24.10.2017


Сдан участок автодороги Сошени - Радужный

В Кирове после ремонта приняли улицы: Советскую, Орловскую и 8 марта

17.07.2018


В Кирове после ремонта приняли улицы: Советскую, Орловскую и 8 марта

Популярные новости

В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека.

17.08.2018


В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека.

СКР: грибника из Омутнинска мог убить медведь.

22.08.2018


СКР: грибника из Омутнинска мог убить медведь.

Стали известны новые подробности расследования громкого дела о лже-медцентрах в Кирове.

15.08.2018


Стали известны новые подробности расследования громкого дела о лже-медцентрах в Кирове.

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

15.08.2018


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

Старообрядческий крестный ход вернулся в Киров

13.08.2018


Старообрядческий крестный ход вернулся в Киров

Цифровое ТВ: старые антенны перестанут принимать сигнал

17.08.2018


Цифровое ТВ: старые антенны перестанут принимать сигнал

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх