В Кирове приняли ремонт улиц Профсоюзной и Деповской

В Кирове продолжается реализация приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Накануне комиссия приняла улицы Профсоюзной и Деповской.
Список отремонтированных и принятых дорог в городе Кирове продолжает ежедневно пополняться - накануне были завершены работы на улице Профсоюзной. Прием отрезка дороги по привычной схеме: сначала специалисты ознакомились с результатами вырубок, а затем отправились на сам участок, чтобы провести последние замеры.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«На сегодняшний день подрядчик выполнил все работы предусмотренные контрактом. Общая протяженность улицы у нас составила 1 км 100 метров, общая площадь 16 тыс. квадратных метров и сметная стоимость работ порядка 20 миллионов рублей».
Лабораторные испытания образцов асфальтобетонного покрытия показали, что все параметры асфальта соответствуют нормам, работы подрядчик выполнил точно к сроку. Однако этот участок дороги не самый простой в нашем городе. Основные работы по укладке асфальта подрядчик выполнял в ночное время.
МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Здесь улица, сами видите очень грузонасыщенная. Очень насыщенный трафик, особенно легкового транспорта. Здесь выполнялись работы по фрезерованию, поднятию горловин колодцев, два слоя асфальтобетона».
Добавим, что в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги-2018» в эксплуатацию приняты уже 44 улицы Кирова. Ремонт оставшихся объектов подходит к завершающей стадии - всего 81 участок.
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