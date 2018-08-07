Долгострой на улице Сурикова приняли в эксплуатацию

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В Кирове сдали долгострой на Сурикова 39 , корпус 3. История, которая длилась с 2013 года, наконец, завершилась в пользу дольщиков.





Сдать этот корпус должны были еще в 2015 году, однако в срок своих квартир дольщики не получили. В 2016 году, после неоднократных жалоб участников долевого строительства, к решению проблемы подключились сотрудники областного Министерства строительства и прокуратуры. На застройщика было заведено уголовное дело, и процесс строительства удалось сдвинуть с мертвой точки. В августе 2018 объект, наконец, был принят, без каких либо нарушений.





ИГОРЬ ТРЕГУБОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Было непросто, но совместными усилиями, данный объект достроен. 89 участников долевого строительства восстановлены в своих правах, управлением государственного строительного надзора министерства строительства Кировской области, выдано заключение о соответствии объекта строительным нормам и проекту. Объект введен в эксплуатацию, в настоящее время жильцы принимают свои квартиры и ведутся переговоры по выбору эксплуатирующей организации».





Казалось бы, жильцам корпуса можно было бы вздохнуть с облегчением и забыть о затянутом строительстве, однако по объекту еще остаются вопросы. Например, пережившие годы ожидания и судебные процессы дольщики, пока так и не смогли получить ключи от заветной квартиры.





- Суд. Мы выиграли 2 суда. Все.

- А дальше как происходило дело?

- Ждем. Все.

- Ну вот сейчас вы получили ключи?

- Нет, вот пришел за ключами. Вчера приходил - не дали. Вот сейчас пришел за ключами.

- Почему не дали?

- Прораба не было.





Прораба не оказалось на месте и сегодня. Но расстроенными наша съемочная группа застала не только собственников жилья в этом корпусе, но и в соседнем. Оказалось, что соседи по дому, были уверены, что строящийся объект — это отдельный корпус, не имеющий отношения ни к их придомовой территории, ни к парковке, ни к коммуникациям, однако объект был принят как третий подъезд этого дома. О чем свидетельствует соответствующая табличка с номерами квартир и самого подъезда и пронумерованные почтовые ящики.





- Корпус 3, да? Тогда по проектной документации он как отдельно стоящий должен быть?

- Да, отдельно, стоящий

- Нет!

- Вы говорите сами корпус 3, значит, он и принят должен был.. А почему тогда застройщик его переделал в пристройку?





В администрации города Кирова нам сообщили, что корпус 3 изначально был запланирован как еще один подъезд дома номер 39 и объект сдан без нарушений первоначального проекта.