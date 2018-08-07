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Новости / ЖКХ

Долгострой на улице Сурикова приняли в эксплуатацию

Сегодня, 11:58 | Просмотров: 0 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кирове сдали долгострой на Сурикова 39 , корпус 3. История, которая длилась с 2013 года, наконец, завершилась в пользу дольщиков. 

Сдать этот корпус должны были еще в 2015 году, однако в срок своих квартир дольщики не получили. В 2016 году, после неоднократных жалоб участников долевого строительства, к решению проблемы подключились сотрудники областного Министерства строительства и прокуратуры. На застройщика было заведено уголовное дело, и процесс строительства удалось сдвинуть с мертвой точки. В августе 2018 объект, наконец, был принят, без каких либо нарушений. 

Долгострой на улице Сурикова приняли в эксплуатациюИГОРЬ ТРЕГУБОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Было непросто, но совместными усилиями, данный объект достроен. 89 участников долевого строительства восстановлены в своих правах, управлением государственного строительного надзора министерства строительства Кировской области, выдано заключение о соответствии объекта строительным нормам и проекту. Объект введен в эксплуатацию, в настоящее время жильцы принимают свои квартиры и ведутся переговоры по выбору эксплуатирующей организации». 

Казалось бы, жильцам корпуса можно было бы вздохнуть с облегчением и забыть о затянутом строительстве, однако по объекту еще остаются вопросы. Например, пережившие годы ожидания и судебные процессы дольщики, пока так и не смогли получить ключи от заветной квартиры.

- Суд. Мы выиграли 2 суда. Все. 
- А дальше как происходило дело? 
- Ждем. Все. 
- Ну вот сейчас вы получили ключи? 
- Нет, вот пришел за ключами. Вчера приходил - не дали. Вот сейчас пришел за ключами. 
- Почему не дали? 
- Прораба не было. 

Прораба не оказалось на месте и сегодня. Но расстроенными наша съемочная группа застала не только собственников жилья в этом корпусе, но и в соседнем. Оказалось, что соседи по дому, были уверены, что строящийся объект — это отдельный корпус, не имеющий отношения ни к их придомовой территории, ни к парковке, ни к коммуникациям, однако объект был принят как третий подъезд этого дома. О чем свидетельствует соответствующая табличка с номерами квартир и самого подъезда и пронумерованные почтовые ящики. 

- Корпус 3, да? Тогда по проектной документации он как отдельно стоящий должен быть? 
- Да, отдельно, стоящий 
- Нет! 
- Вы говорите сами корпус 3, значит, он и принят должен был.. А почему тогда застройщик его переделал в пристройку?

В администрации города Кирова нам сообщили, что корпус 3 изначально был запланирован как еще один подъезд дома номер 39 и объект сдан без нарушений первоначального проекта. 


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