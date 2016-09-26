Житель Кирово-Чепецка не смог продать квартиру из-за долгов по алиментам и "коммуналку".
В общей сложности на жителя районного центра судебные приставы получили 12 исполнительных производств.
Мужчина задолжал 15 тысяч рублей по алиментам и 176 тысяч рублей за коммунальные услуги.
Должник по адресу, указанному в исполнительных документах, длительное время не проживал, официально трудоустроен не был, от явки на прием к судебному приставу-исполнителю уклонялся.
Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении имущества должника. Мужчина имел в собственности квартиру.
Не зная о том, что ему запрещено отчуждать имущество, продал квартиру и обратился в Росреестр с договором купли-продажи. Но в регистрации сделки из-за долгов ему отказали.
В итоге должнику пришлось явиться на прием к судебному приставу и заплатить все задолженности.
Для получения информации о наличии или отсутствии задолженности необходимо посетить раздел «Банк данных исполнительных производств» на официальном Интернет-сайте Управления www.r43.fssprus.ru
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