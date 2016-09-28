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Новости / ЖКХ

В Кирове выбрали дом образцового содержания

Сегодня, 15:16 | Просмотров: 116 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Кировская многоэтажка по адресу: улица Розы Люксембург, 47 недавно удостоилась высокого звания "Дом образцового содержания". А сегодня инициативным жителям этого дома подарили книги для будущей библиотеки. 

Ухоженный двор, клумба. Да не простая, а с романтичным названием Ксения. Детская площадка "Носики-курносики", парковка для машин, ровный асфальт без ям, шлагбаумы на въезде с двух сторон, аккуратный и чистый подъезд. Всё это заслуга неравнодушных жителей этого дома, которые планомерно работали над решением проблем благоустройства несколько лет. По задумке "Фонда содействия реформированию ЖКХ" в домах образцового содержания будет формироваться обменный книжный фонд, как форма поощрения активных и неравнодушных горожан. Литературу для этой первой домовой библиотеки в Кирове сегодня и подарили председателю ТОС на Розы Люксембург, 47 представители Государственной жилищной инспекции Кировской области. 

В Кирове выбрали дом образцового содержанияАЛЕКСЕЙ КАБАШОВ, НАЧАЛЬНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Он, кстати, единственный в Кировской области, больше таких домов нет. С одной стороны, это приятно сознавать, с другой - немного обидно. Но на этом примере мы получим положительную практику в развитии данного направления». 

"Дом образцового содержания" - это современная реплика советского термина "Дом высокой культуры быта". Преемственность подчеркивается и знаком ГОСТ, который установлен над входом в подъезд. 

В Кирове выбрали дом образцового содержанияИРИНА МАКУШЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС " УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, Д.47":
«В течение 8 лет мы участвовали во всех проектах по улучшению жилищных условий, совместно с управляющей компанией». 

В подарке от Российского книжного союза научно-популярная и художественная литература для взрослых читателей и образовательные издания для детей разного возраста. Добавим, что побороться за звание "дома образцового содержания" может любой многоквартирный дом в Кировской области. Жюри оценивает содержание самого дома и активность жителей. Многие дома в регионе уже сейчас могли бы претендовать на это звание, многие - включиться в соревнование. 


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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