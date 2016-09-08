Правительство Кировской области обсудило подготовку к отопительному сезону

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Повышение цен на топливо и ответственность глав муниципалитетов за подготовку к отопительному сезону стали основными темами обсуждения на заседании регионального правительства.





В целом по области около 75% жилого фонда, котельных, тепловых и водопроводных сетей готовы к отопительному сезону. На постоянном контроле профильного министерства находятся Богородский, Оричевский, Верхнекамский, Вятскополянский, Зуевский районы, поселок Безбожник Мурашинского района и город Котельнич.





СЕРГЕЙ МОСИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Областным бюджетом предусмотрены субсидии местным бюджетам в размере 65 млн рублей, в том числе, 34,7 млн - на строительство блочной модульной котельной и тепловых сетей в пос. Косино Зуевского района, с использованием средств областного бюджета в 17 муниципальных образованиях реализуются мероприятия по замене оборудования котельных, а также капитальному ремонту тепловых сетей».





Теплоснабжающие организации области продолжают заготовку запасов топлива. Однако, опасение вызывает повышение цен на него. Так, стоимость мазута составляет 24 тысячи рублей за тонну, при цене, заложенной в тарифе, 16 тысяч рублей. На тысячу больше стала цена на уголь. В 23 районах выросла стоимость дров.





СЕРГЕЙ САЛИН, МИНИСТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Положительный результат нашей совместной работы есть в Котельничском районе, где лесозаготовительные предприятия готовы поставлять топливо на дрова для теплоснабжающих организаций по ценам, утвержденным РСТ».





Между тем, из 11 районов так и не поступило информации о поставщиках, отказавшихся снижать цены на топливо.





ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Я предлагаю подготовить меры дисциплинарного воздействия для коллег, не должно быть такого наплевательского отношения со стороны глав районов к наступающему отопительному сезону».





Добавим, что в связи с ростом цен на дрова и мазут правительство региона направило запрос в Минстрой России о выделении субсидии из резервного фонда федерального правительства.