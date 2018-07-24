Хозяину особняка в Ганино за долги отключили газ

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Хозяин особняка в поселке Ганино задолжал за газ солидную сумму. Коммунальщики не смогли добиться погашения задолженности, а поэтому отключили дом от газотранспортной сети уникальным для нашего региона способом.





Несколько кубометров декоративной плитки, землю разровняли. Хозяева явно готовятся благоустроить территорию. Возможно, даже на те деньги, которые задолжали газовикам. Сумма набежала приличная, почти сто тысяч рублей. Коммунальщики не раз предупреждали собственника, что пойдут на решительные меры.





АНДРЕЙ ЛЯЛИН, СОВЕТНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ:

«В течение года абонент получил несколько уведомлений о том, что накоплен долг. Мы, как региональная газовая компания, будем вынуждены его отключить. К сожалению, должник на контакт не идет».





Чтобы отключить дом от газа, достаточно перекрыть вентиль, который находится на участке. Однако собственник не пустил коммунальщиков на свою территорию. Поэтому газовики приняли решение обрезать трубу, которая подводит газ к дому.





АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:

«Чтобы вновь подключиться к газовой системе, должнику необходимо будет не только погасить долги перед ресурсоснабжающей организацией, но и заплатить за проделанную работу. Как за работу по отключению от газовой системы, так и вновь за работу по подключению к ней».





Подключаться обратно все равно придется, говорят коммунальщики. На газе в доме завязано все. И отопление, и приготовление пищи. Итоговая сумма в разы превысит изначальный долг. Отметим, для нашего региона - это уникальная ситуация. Газовики никогда ранее не обрезали трубу должникам.





АНДРЕЙ ЛЯЛИН, СОВЕТНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ:

«В течение нынешнего года с января по август мы отключили порядка 544 абонентов, которые имели перед региональной газовой компанией долг. Сегодня мы впервые в Кирове и Кировской области проводим такие работы. Хотя наши коллеги в других регионах такие работы проводят постоянно».





Отметим, хозяин особняка так и не вышел к коммунальщикам.