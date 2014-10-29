В Великорецком вместе с сухостоем рубят вековые деревья

Поделиться новостью:

В Великорецком решили привести в порядок старейшее кладбище региона. Проект победил в конкурсе поддержки местных инициатив. Местные жители ожидали увидеть расчищенную от сухостоя территорию, но получили вырубку здорового леса в промышленных масштабах.





Вековые сосны, которые помнят еще Наполеона, спилены и вывозятся с территории кладбища. Дело в том, что еще в прошлом году инициативная группа внесла в администрацию пожелание по благоустройству некрополя.





Наперебой жители Великорецкого уверяют, что никто не просил вырубать здоровые деревья. Однако, как выяснилось, в проект поддержки местных инициатив была включена полная расчистка территории под новые захоронения. И по словам местных жителей, никто не предупредил их о том, что расчистка коснется не только сухостоя.





- Вот пень. Где-то мы считали ему 220-227 лет по кольцам. Это примерно 1842 год. Здоровый пень. Здоровая сердцевина.





В администрации на проблему взгляд другой. По словам главы Великорецкого, территория кладбища переполнена и новые могилы приходится копать чуть ли не на дороге. Расширить погост тоже нельзя - сразу за забором природоохранная зона. Но вот на территории кладбища администрация может делать, что посчитает нужным.





ЕЛЕНА ПОЖИДАЕВА, ГЛАВА С. ВЕЛИКОРЕЦКОГО:

«Ни лесной контроль, ни лесопотологи, они не едут к нам для того, чтобы оценить стоимость ли восстановительную, либо оценить какие это деревья, — это не их подведомственность. То есть непосредственно содержание кладбища - это по 131 ФЗ, по нашему уставу, это наши полномочия».





А, значит, и решать, какие деревья здоровы, какие мертвы и каким стоять на кладбище, — все это юридически ответственность администрации. Другое дело вопрос этический. Впрочем, и в самой инициативной группе утверждают, что мнение общественности было учтено. В доказательство тому, что люди были ознакомлены со сметой и проектом, нам показали подписанную жителями инициативу и протокол осмотра территории.





ВИКТОР БАБИНЦЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ:

Расчистить, сделать новое место для захоронений, обозначить, чтобы люди могли захоронять. В настоящее время там, на обочинах, хоронят. На дороге, около дороги хоронят. Этого допустить нельзя. Поэтому так и сделали.

- Обсуждалось ли то, что расчистка территории — это не только расчистка от сухостоя, но и от живых деревьев?

- Да, этот тоже обсуждался вопрос. Обсуждалось, что деревья надо вырубать. И сухостой, и деревья. Это же деревья перестоявшие. Им 300 лет.





Тем временем, из областного бюджета на проект было выделено более 350 тысяч рублей, еще порядка 48 тысяч рублей собрали сами жители, в надежде на то, что кладбище расчистят от сухостоя. По документам, на погосте будет вырублено 200 кубометров древесины, каждый из которых на рынке оценивается от 3 до 4 тысяч рублей. А это больше 600 тысяч рублей прибыли. Вырубленный лес увозят и днем, и ночью.





ВЛАДИСЛАВ ЧУДИНОВСКИХ, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:

«Чистка происходит, как уже было сказано, под видом уборки мусора и старых деревьев. Вырубили лес, который увозится уже теперь ночью. Вот вчера буквально 3 лесовоза ушло. Это по 20 кубов, а в целом, наверно, кубов … лесовозов 15-20 уже вывезено».





На днях администрация разрешила жителям Великорецкого самим собирать на кладбище сухостой на дрова. Людям говорят, что вырубленный лес увозят на утилизацию, а что происходит на самом деле разбираются органы правопорядка.