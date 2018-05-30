ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

05 сентября 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 68.2737
EURO: 79.0200
Погода в городе Кирове:
утром:  +16...+18°C
днём:  +21...+23°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

Коммунальщики ограничивают водоотведение у неплательщиков

Вчера, 10:54 | Просмотров: 121 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
Коммунальщики начали ограничивать водоотведение у злостных неплательщиков. К таким санкциям вынуждают долги кировчан за услуги водоснабжения и канализации. На начало августа они уже составляли более 200-т миллионов рублей.

Эта мера воздействия на должников может быть применена, если задолженность составляет более двух платежных периодов. В адрес неплательщика направляется уведомление об ограничении водоотведения. Собственнику дается 20 дней, чтобы погасить долг.

Коммунальщики ограничивают водоотведение у неплательщиковИРИНА БЕРЕСНЕВА, ДИРЕКТОР ПО СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
«В настоящее время мы более половины лицевых счетов перешли на прямые расчеты и ранее УК, которые с нами рассчитывались, они не были заинтересованы в погашении задолженности. И услуга водоотведения не ограничивалась, то сейчас мы являемся исполнителями коммунальных услуг и планируем эту работу проводить».
 
 
Специалисты используют специальное устройство и технологию, которая позволяет поставить заглушку на конкретную квартиру без участия её хозяина. После этого должники не смогут пользоваться туалетом, не примут душ и не помоют посуду.

ИРИНА БЕРЕСНЕВА, ДИРЕКТОР ПО СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
«В настоящее время законодательством упрощен порядок уведомления граждан. Мы имеем возможность, согласно правил предоставления коммунальных услуг, направить уведомление об ограничении различными способами. В том числе указав это в квитанции за оплату коммунальных услуг».

В настоящий момент уже разослано более тысячи уведомлений должникам о возможном ограничении водоотведения. В случае, когда человек не может оплатить коммунальные услуги из-за затруднительной жизненной ситуации можно получить рассрочку платежа.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

20 сентября депутаты Заксобрания Кировской области рассмотрят поправки в законы по сохранению пенсионных льгот.

16:45 04.09.2018


20 сентября депутаты Заксобрания Кировской области рассмотрят поправки в законы по сохранению пенсионных льгот.

В Кирове проверили «дымящие» автобусы.

12:58 04.09.2018


В Кирове проверили «дымящие» автобусы.

Юные хоккеисты «Союза» выиграли межрегиональный турнир.

12:27 04.09.2018


Юные хоккеисты «Союза» выиграли межрегиональный турнир.

Хоккеисты «Родины» приступили к ледовым тренировкам.

12:12 04.09.2018


Хоккеисты «Родины» приступили к ледовым тренировкам.

В Кирове мотоциклист врезался в дом.

12:07 04.09.2018


В Кирове мотоциклист врезался в дом.

5 сентября несколько микрорайонов Кирова останутся без воды.

11:46 04.09.2018


5 сентября несколько микрорайонов Кирова останутся без воды.

Игорь Загоскин утверждён главным тренером «Родины».

11:34 04.09.2018


Игорь Загоскин утверждён главным тренером «Родины».

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове на дороги вышел родительский патруль

17:55 04.09.2018


В Кирове на дороги вышел родительский патруль

Михаил Бабич на открытии Чувашского кадетского корпуса ПФО

15:04 04.09.2018


Михаил Бабич на открытии Чувашского кадетского корпуса ПФО

В Пижанском районе на ферме вместе с людьми трудится робот

12:06 04.09.2018


В Пижанском районе на ферме вместе с людьми трудится робот

Коммунальщики ограничивают водоотведение у неплательщиков

10:54 04.09.2018


Коммунальщики ограничивают водоотведение у неплательщиков

Открытие бюста Героя России Павла Сюткина в селе Троица Белохолуницкого района

10:31 04.09.2018


Открытие бюста Героя России Павла Сюткина в селе Троица Белохолуницкого района

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кировской области должникам разослали желтые "долговые квитанции".

30.05.2018


В Кировской области должникам разослали желтые "долговые квитанции".

Должники за воду не смогут взять кредит

20.10.2016


Должники за воду не смогут взять кредит

В Кирово-Чепецке неверно применяли нормативы по отоплению

02.09.2016


В Кирово-Чепецке неверно применяли нормативы по отоплению

В первом полугодии 2016 года плата за "коммуналку" в Кировской области не повысится.

09.12.2015


В первом полугодии 2016 года плата за "коммуналку" в Кировской области не повысится.

Призы от ККС

21.04.2010


Призы от ККС

Коммунальные платежи

26.07.2012


Коммунальные платежи

Популярные новости

СКР: грибника из Омутнинска мог убить медведь.

22.08.2018


СКР: грибника из Омутнинска мог убить медведь.

В ДТП в Арбажском районе погиб 8-летний мальчик, 5 человек травмированы.

28.08.2018


В ДТП в Арбажском районе погиб 8-летний мальчик, 5 человек травмированы.

В Кирове провели конкурс осеменителей и зоотехников-селекционеров

31.08.2018


В Кирове провели конкурс осеменителей и зоотехников-селекционеров

В Кирове прошел сильный дождь.

01.09.2018


В Кирове прошел сильный дождь.

Обстоятельства гибели грибника в Омутнинском районе проверят в региональном Министерстве охраны окружающей среды.

24.08.2018


Обстоятельства гибели грибника в Омутнинском районе проверят в региональном Министерстве охраны окружающей среды.

1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

01.09.2018


1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх