Коммунальщики ограничивают водоотведение у неплательщиков

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«В настоящее время мы более половины лицевых счетов перешли на прямые расчеты и ранее УК, которые с нами рассчитывались, они не были заинтересованы в погашении задолженности. И услуга водоотведения не ограничивалась, то сейчас мы являемся исполнителями коммунальных услуг и планируем эту работу проводить».

Коммунальщики начали ограничивать водоотведение у злостных неплательщиков. К таким санкциям вынуждают долги кировчан за услуги водоснабжения и канализации. На начало августа они уже составляли более 200-т миллионов рублей.Эта мера воздействия на должников может быть применена, если задолженность составляет более двух платежных периодов. В адрес неплательщика направляется уведомление об ограничении водоотведения. Собственнику дается 20 дней, чтобы погасить долг.Специалисты используют специальное устройство и технологию, которая позволяет поставить заглушку на конкретную квартиру без участия её хозяина. После этого должники не смогут пользоваться туалетом, не примут душ и не помоют посуду.В настоящий момент уже разослано более тысячи уведомлений должникам о возможном ограничении водоотведения. В случае, когда человек не может оплатить коммунальные услуги из-за затруднительной жизненной ситуации можно получить рассрочку платежа.