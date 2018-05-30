Коммунальщики ограничивают водоотведение у неплательщиков
Эта мера воздействия на должников может быть применена, если задолженность составляет более двух платежных периодов. В адрес неплательщика направляется уведомление об ограничении водоотведения. Собственнику дается 20 дней, чтобы погасить долг.
ИРИНА БЕРЕСНЕВА, ДИРЕКТОР ПО СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ИРИНА БЕРЕСНЕВА, ДИРЕКТОР ПО СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
«В настоящее время законодательством упрощен порядок уведомления граждан. Мы имеем возможность, согласно правил предоставления коммунальных услуг, направить уведомление об ограничении различными способами. В том числе указав это в квитанции за оплату коммунальных услуг».
В настоящий момент уже разослано более тысячи уведомлений должникам о возможном ограничении водоотведения. В случае, когда человек не может оплатить коммунальные услуги из-за затруднительной жизненной ситуации можно получить рассрочку платежа.
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