Жители Вахрушей жалуются на плохие дороги
Дороги в районе улиц Калинина, Рабочей и Пролетарского переулка уже давно стали непроезжими. После дождей люди не могут доехать до своих садов, приходится оставлять машины и идти пешком. И местные жители сами ремонтируют проблемные участки.
- Вот тут промыло, закладывали блоками, хотели делать, но не делают.
- У них один ответ - денег нет, а тут пол поселка ездит в сады, дорога необходима эта.
Жители Вахрушей обращались не только в администрацию поселения, писали и губернатору, и в региональную общественную приемную Президента.
ВЛАДИМИР КАШИН, ЖИТЕЛЬ П. ВАХРУШИ:
«Я когда еду по этой дороге, меня вот так колошматит, я уже три комплекта пружин поменял на машине, зачем же я плачу дорожный налог, лучше бы я конкретно отдал на этот участок, заплатил, и этот участок бы отремонтировали».
Денег в бюджете поселения на ремонт дорог нет, и не предвидится. Выходом могло бы стать участие в программах с привлечением областных или федеральных средств.
МИХАИЛ ЕФРЕМОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВАХРУШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«В этом году инициативная группа жителей, обращалась ко мне с предложением включить этот участок дороги в проект ППМИ, но, к сожалению, пообщались они со своими соседями, с другими проживающими гражданами и понимания найти не смогли, поэтому в ППМИ мы этот участок не заявляем».
Грунтовые дороги в поселке грейдируют каждую весну, заверяют в администрации. Однако, после дождей и в распутицу по некоторым улицам ни пройти, ни проехать. К примеру, в переулок Кирова не рискуют заезжать даже экстренные службы. Владимир Ивакин, который живет здесь 35 лет, утверждает, что дороги всегда в таком состоянии.
ВЛАДИМИР ИВАКИН, ЖИТЕЛЬ П. ВАХРУШИ:
«Хорошие дожди пройдут, здесь без лодки, без сапог не пройти. ЖКО дали сколько-то шлаку, сами рассыпали все, только и хватило на один тротуар. В этом доме слепой живет, в том доме - слепая, 1 группа у них по зрению, им же не выйти никак, были бы тротуары, так тихонько бы с палочкой еще как-то бы прошел, а сейчас – никак».
В этом году Вахрушевское городское поселение участвует на условиях софинансирования в трех программах - "Народный бюджет", ППМИ и "Комфортная городская среда". Чтобы иметь такую возможность, из-за дефицита бюджета администрация вынуждена брать кредит.
МИХАИЛ ЕФРЕМОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВАХРУШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Очень хотелось бы нам, как поселению, поучаствовать в таком замечательном проекте, как "Безопасные и качественные дороги", но, к сожалению, перспектива нашего участия в нем довольно туманна».
И чтобы снять остроту "дорожного" вопроса, жителям Вахрушей всё же придется подумать об участии в программах поддержки местных инициатив.
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