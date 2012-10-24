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Новости / ЖКХ

Жители Вахрушей жалуются на плохие дороги

Сегодня, 15:19 | Просмотров: 106 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Жители Вахрушей жалуются на плохие дороги. В администрации поселка отвечают - средств на ремонт в бюджете нет. Выходом может стать участие в региональных и федеральных программах.

Дороги в районе улиц Калинина, Рабочей и Пролетарского переулка уже давно стали непроезжими. После дождей люди не могут доехать до своих садов, приходится оставлять машины и идти пешком. И местные жители сами ремонтируют проблемные участки.

- Вот тут промыло, закладывали блоками, хотели делать, но не делают.
- У них один ответ - денег нет, а тут пол поселка ездит в сады, дорога необходима эта.

Жители Вахрушей обращались не только в администрацию поселения, писали и губернатору, и в региональную общественную приемную Президента.

Жители Вахрушей жалуются на плохие дороги ВЛАДИМИР КАШИН, ЖИТЕЛЬ П. ВАХРУШИ:
«Я когда еду по этой дороге, меня вот так колошматит, я уже три комплекта пружин поменял на машине, зачем же я плачу дорожный налог, лучше бы я конкретно отдал на этот участок, заплатил, и этот участок бы отремонтировали».

Денег в бюджете поселения на ремонт дорог нет, и не предвидится. Выходом могло бы стать участие в программах с привлечением областных или федеральных средств.

Жители Вахрушей жалуются на плохие дороги МИХАИЛ ЕФРЕМОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВАХРУШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«В этом году инициативная группа жителей, обращалась ко мне с предложением включить этот участок дороги в проект ППМИ, но, к сожалению, пообщались они со своими соседями, с другими проживающими гражданами и понимания найти не смогли, поэтому в ППМИ мы этот участок не заявляем».

Грунтовые дороги в поселке грейдируют каждую весну, заверяют в администрации. Однако, после дождей и в распутицу по некоторым улицам ни пройти, ни проехать. К примеру, в переулок Кирова не рискуют заезжать даже экстренные службы. Владимир Ивакин, который живет здесь 35 лет, утверждает, что дороги всегда в таком состоянии.

Жители Вахрушей жалуются на плохие дороги ВЛАДИМИР ИВАКИН, ЖИТЕЛЬ П. ВАХРУШИ:
«Хорошие дожди пройдут, здесь без лодки, без сапог не пройти. ЖКО дали сколько-то шлаку, сами рассыпали все, только и хватило на один тротуар. В этом доме слепой живет, в том доме - слепая, 1 группа у них по зрению, им же не выйти никак, были бы тротуары, так тихонько бы с палочкой еще как-то бы прошел, а сейчас – никак».

В этом году Вахрушевское городское поселение участвует на условиях софинансирования в трех программах - "Народный бюджет", ППМИ и "Комфортная городская среда". Чтобы иметь такую возможность, из-за дефицита бюджета администрация вынуждена брать кредит.

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВАХРУШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Очень хотелось бы нам, как поселению, поучаствовать в таком замечательном проекте, как "Безопасные и качественные дороги", но, к сожалению, перспектива нашего участия в нем довольно туманна».

И чтобы снять остроту "дорожного" вопроса, жителям Вахрушей всё же придется подумать об участии в программах поддержки местных инициатив.


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