Поделиться новостью:

Жители Вахрушей жалуются на плохие дороги. В администрации поселка отвечают - средств на ремонт в бюджете нет. Выходом может стать участие в региональных и федеральных программах.Дороги в районе улиц Калинина, Рабочей и Пролетарского переулка уже давно стали непроезжими. После дождей люди не могут доехать до своих садов, приходится оставлять машины и идти пешком. И местные жители сами ремонтируют проблемные участки.Жители Вахрушей обращались не только в администрацию поселения, писали и губернатору, и в региональную общественную приемную Президента.Денег в бюджете поселения на ремонт дорог нет, и не предвидится. Выходом могло бы стать участие в программах с привлечением областных или федеральных средств.Грунтовые дороги в поселке грейдируют каждую весну, заверяют в администрации. Однако, после дождей и в распутицу по некоторым улицам ни пройти, ни проехать. К примеру, в переулок Кирова не рискуют заезжать даже экстренные службы. Владимир Ивакин, который живет здесь 35 лет, утверждает, что дороги всегда в таком состоянии.В этом году Вахрушевское городское поселение участвует на условиях софинансирования в трех программах - "Народный бюджет", ППМИ и "Комфортная городская среда". Чтобы иметь такую возможность, из-за дефицита бюджета администрация вынуждена брать кредит.И чтобы снять остроту "дорожного" вопроса, жителям Вахрушей всё же придется подумать об участии в программах поддержки местных инициатив.