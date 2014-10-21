ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

05 сентября 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 68.4628
EURO: 79.1362
Погода в городе Кирове:
ночью:  +9...+11°C
утром:  +16...+18°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

О задолженности в коммунальных платежках, которой фактически нет

Сегодня, 17:56 | Просмотров: 101 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Что делать, если в коммунальных платежках появилась задолженность, которой фактически нет? В ситуации разбирались активисты Общероссийского народного фронта и наша съемочная группа.

Маме Натальи Шевченко уже не первый месяц приходят квитанции с несуществующей задолженностью, пенсионерка проживает одна, коммунальные услуги оплачивает регулярно.

О задолженности в коммунальных платежках, которой фактически нетНАТАЛЬЯ ШЕВЧЕНКО:
«В мае-месяце приходит квитанция за апрель, где вдруг появилась сумма 1400 рублей, приписанная к предыдущей сумме. То есть, оплачена одна сумма, а начислена вроде бы как другая. Я пошла в офис, они мне объяснили, что это ошибка техническая, вот, смотрите, тут в квитанции внизу написано "начислено" - платите эту, зачеркнули, я оплатила».
 
Но на этом всё не закончилось, так как в следующем месяце история повторилась. Кроме этого, в квитанции изменились показания счетчиков, были указаны не те, которые передавала Наталья. При этом пенсионерке не начислили льготы, так как согласно законодательству граждане, имеющие долги по оплате услуг ЖКХ, не могут на них претендовать. Заявление в офис было написано, но ответа не последовало. И так - в течение нескольких месяцев. Далее было написано заявление в жилищную инспекцию.

НАТАЛЬЯ ШЕВЧЕНКО:
«Позвонили мне с офиса и сказали, что Вам исправим показания счетчиков и всё исправим, долга не будет. Сейчас я посмотрела в личном кабинете - показания счетчиков они действительно поставили мои, но долг три с половиной тысячи так и висит».
 
В ситуации начали разбираться активисты ОНФ, которым подобные жалобы в последнее время поступают постоянно.

О задолженности в коммунальных платежках, которой фактически нетАЛЕНА ЧЕСНОКОВА, ЭКСПЕРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОНФ:
«Мы уже обратились в прокуратуру, уже идет проверка, но, хочу заметить, что проверка идет по тем данным, которые нам подали люди».

Прокуратура проводит проверки только по конкретным обращениям, поэтому, если есть проблема по начислениям или расчетам, то необходимо обратиться либо в прокуратуру, либо в ОНФ, либо в ресурсоснабжающую организацию.

О задолженности в коммунальных платежках, которой фактически нетЛЮДМИЛА НОВИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА:
«Такая ситуация у нас образовалась по причине смены лицевых счетов, соответственно, сейчас, в настоящее время данный вопрос у нас решается. Большая часть вопросов, которые возникают у клиентов, решена у нас в оперативном порядке в июле-августе месяце, ну и, соответственно, в последующие периоды уже по остаточному принципу по индивидуальным обращениям клиентов будут в дальнейшем производиться корректировки начислений».
 
Смена лицевых счетов была произведена для правильных расчетов услуг ЖКХ. Сейчас устраняются причины неверных начислений.

Массовые расчеты произведены, но если у кого-то остались вопросы, то они могут обратиться в Энергосбыт Плюс.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Котельниче задержали мошенника из Ставропольского края.

16:34 05.09.2018


В Котельниче задержали мошенника из Ставропольского края.

Коллекция кировского ботанического сада пополнилась водными растениями.

16:05 05.09.2018


Коллекция кировского ботанического сада пополнилась водными растениями.

Жительницу Нолинска приговорили к 1 году исправительных работ за истязание дочери.

10:50 05.09.2018


Жительницу Нолинска приговорили к 1 году исправительных работ за истязание дочери.

В Слободском районе будут судить председателя колхоза.

10:43 05.09.2018


В Слободском районе будут судить председателя колхоза.

Житель Кильмезского района "выиграл приз" и отдал мошенникам 10 тысяч рублей.

10:31 05.09.2018


Житель Кильмезского района "выиграл приз" и отдал мошенникам 10 тысяч рублей.

В Кирове бывшего судебного пристава подозревают в служебном подлоге.

10:23 05.09.2018


В Кирове бывшего судебного пристава подозревают в служебном подлоге.

Жительница Малмыжа попыталась "снять порчу" и лишилась 106 тысяч рублей.

10:15 05.09.2018


Жительница Малмыжа попыталась "снять порчу" и лишилась 106 тысяч рублей.

Все новости

Вести. Кировская область

Киров в ожидании Международного фестиваля кукольных театров

17:56 05.09.2018


Киров в ожидании Международного фестиваля кукольных театров

О задолженности в коммунальных платежках, которой фактически нет

17:56 05.09.2018


О задолженности в коммунальных платежках, которой фактически нет

Окружное Первенство по летнему биатлону в «Перекопе»

15:20 05.09.2018


Окружное Первенство по летнему биатлону в «Перекопе»

Жители Вахрушей жалуются на плохие дороги

15:19 05.09.2018


Жители Вахрушей жалуются на плохие дороги

О центре травматологии, ортопедии и хирургии

12:15 05.09.2018


О центре травматологии, ортопедии и хирургии

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Квитанции за телефон

21.10.2014


Квитанции за телефон

Двойные квитанции за квартплату

27.11.2014


Двойные квитанции за квартплату

Квитанции за электричество

24.03.2014


Квитанции за электричество

Коммунальщики ограничивают водоотведение у неплательщиков

04.09.2018


Коммунальщики ограничивают водоотведение у неплательщиков

Кировские активисты Общероссийского народного фронта возьмут под контроль ситуацию, связанную с отказом «Ростелекома» выставлять счета в бумажном виде.

20.10.2014


Кировские активисты Общероссийского народного фронта возьмут под контроль ситуацию, связанную с отказом «Ростелекома»…

Двойные квитанции, долги по квартплате и отсутствие льгот в доме по Солнечной, 29

02.07.2018


Двойные квитанции, долги по квартплате и отсутствие льгот в доме по Солнечной, 29

Популярные новости

В ДТП в Арбажском районе погиб 8-летний мальчик, 5 человек травмированы.

28.08.2018


В ДТП в Арбажском районе погиб 8-летний мальчик, 5 человек травмированы.

В Кирове провели конкурс осеменителей и зоотехников-селекционеров

31.08.2018


В Кирове провели конкурс осеменителей и зоотехников-селекционеров

В Кирове прошел сильный дождь.

01.09.2018


В Кирове прошел сильный дождь.

Обстоятельства гибели грибника в Омутнинском районе проверят в региональном Министерстве охраны окружающей среды.

24.08.2018


Обстоятельства гибели грибника в Омутнинском районе проверят в региональном Министерстве охраны окружающей среды.

1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

01.09.2018


1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

Игорь Загоскин утверждён главным тренером «Родины».

04.09.2018


Игорь Загоскин утверждён главным тренером «Родины».

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх