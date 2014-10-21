О задолженности в коммунальных платежках, которой фактически нет

Поделиться новостью:

Что делать, если в коммунальных платежках появилась задолженность, которой фактически нет? В ситуации разбирались активисты Общероссийского народного фронта и наша съемочная группа.Маме Натальи Шевченко уже не первый месяц приходят квитанции с несуществующей задолженностью, пенсионерка проживает одна, коммунальные услуги оплачивает регулярно.Но на этом всё не закончилось, так как в следующем месяце история повторилась. Кроме этого, в квитанции изменились показания счетчиков, были указаны не те, которые передавала Наталья. При этом пенсионерке не начислили льготы, так как согласно законодательству граждане, имеющие долги по оплате услуг ЖКХ, не могут на них претендовать. Заявление в офис было написано, но ответа не последовало. И так - в течение нескольких месяцев. Далее было написано заявление в жилищную инспекцию.В ситуации начали разбираться активисты ОНФ, которым подобные жалобы в последнее время поступают постоянно.Прокуратура проводит проверки только по конкретным обращениям, поэтому, если есть проблема по начислениям или расчетам, то необходимо обратиться либо в прокуратуру, либо в ОНФ, либо в ресурсоснабжающую организацию.Смена лицевых счетов была произведена для правильных расчетов услуг ЖКХ. Сейчас устраняются причины неверных начислений.Массовые расчеты произведены, но если у кого-то остались вопросы, то они могут обратиться в Энергосбыт Плюс.