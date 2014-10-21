О задолженности в коммунальных платежках, которой фактически нет
Маме Натальи Шевченко уже не первый месяц приходят квитанции с несуществующей задолженностью, пенсионерка проживает одна, коммунальные услуги оплачивает регулярно.
НАТАЛЬЯ ШЕВЧЕНКО:
«В мае-месяце приходит квитанция за апрель, где вдруг появилась сумма 1400 рублей, приписанная к предыдущей сумме. То есть, оплачена одна сумма, а начислена вроде бы как другая. Я пошла в офис, они мне объяснили, что это ошибка техническая, вот, смотрите, тут в квитанции внизу написано "начислено" - платите эту, зачеркнули, я оплатила».
Но на этом всё не закончилось, так как в следующем месяце история повторилась. Кроме этого, в квитанции изменились показания счетчиков, были указаны не те, которые передавала Наталья. При этом пенсионерке не начислили льготы, так как согласно законодательству граждане, имеющие долги по оплате услуг ЖКХ, не могут на них претендовать. Заявление в офис было написано, но ответа не последовало. И так - в течение нескольких месяцев. Далее было написано заявление в жилищную инспекцию.
НАТАЛЬЯ ШЕВЧЕНКО:
«Позвонили мне с офиса и сказали, что Вам исправим показания счетчиков и всё исправим, долга не будет. Сейчас я посмотрела в личном кабинете - показания счетчиков они действительно поставили мои, но долг три с половиной тысячи так и висит».
В ситуации начали разбираться активисты ОНФ, которым подобные жалобы в последнее время поступают постоянно.
АЛЕНА ЧЕСНОКОВА, ЭКСПЕРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОНФ:
«Мы уже обратились в прокуратуру, уже идет проверка, но, хочу заметить, что проверка идет по тем данным, которые нам подали люди».
Прокуратура проводит проверки только по конкретным обращениям, поэтому, если есть проблема по начислениям или расчетам, то необходимо обратиться либо в прокуратуру, либо в ОНФ, либо в ресурсоснабжающую организацию.
ЛЮДМИЛА НОВИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА:
«Такая ситуация у нас образовалась по причине смены лицевых счетов, соответственно, сейчас, в настоящее время данный вопрос у нас решается. Большая часть вопросов, которые возникают у клиентов, решена у нас в оперативном порядке в июле-августе месяце, ну и, соответственно, в последующие периоды уже по остаточному принципу по индивидуальным обращениям клиентов будут в дальнейшем производиться корректировки начислений».
Смена лицевых счетов была произведена для правильных расчетов услуг ЖКХ. Сейчас устраняются причины неверных начислений.
Массовые расчеты произведены, но если у кого-то остались вопросы, то они могут обратиться в Энергосбыт Плюс.
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