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Новости / ЖКХ

Приемка после ремонта дороги в Лянгасово

Вчера, 15:07 | Просмотров: 100 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Лянгасово состоялась приёмка улицы Ленина, отремонтированной по программе "Безопасные и качественные дороги". Сколько еще участков дорог осталось заасфальтировать в Кирове, и когда остальные работы будут завершены?

Новый асфальт появился на улице Ленина на отрезках от улицы Октябрьской до улицы Олега Кошевого и от улицы Гражданской до дома № 23. На всю работу ушло примерно три недели. Частично было выполнено фрезерование, поскольку дорога находилась в сильно разрушенном состоянии, местами асфальта не было вообще. В итоге на дорожном полотне теперь уложено два слоя асфальтобетона. Были обустроены и обочины, съезды. Сейчас заново делаются и тротуары, правда, по другому проекту: "Формирование комфортной городской среды".

Приемка после ремонта дороги в ЛянгасовоНАТАЛЬЯ САВИНЫХ, НАЧАЛЬНИК ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ДДХ Г. КИРОВА:
«Это 74 объект 73 сдано. Всего будет 88 объектов, они будут сданы до 12 сентября».
 
В процессе ремонтных работ возникли трудности, связанные с тем, что некоторые автомобилисты, несмотря на предупреждения, так и не убрали свои машины с проезжей части. Но эти проблемы удалось решить.

Приемка после ремонта дороги в ЛянгасовоДМИТРИЙ КРИВОШЕИН, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ООО АБЗ "ОРИЧИ":
«Мы вызываем специальную службу, они переставляют автомобиль, но он остается в зоне видимости, досягаемости».

Напомним, что в этом сезоне в Кирове будут отремонтированы 88 участков дорог на сумму 1 млрд. 187 млн. рублей.


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