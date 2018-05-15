Приемка после ремонта дороги в Лянгасово

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В Лянгасово состоялась приёмка улицы Ленина, отремонтированной по программе "Безопасные и качественные дороги". Сколько еще участков дорог осталось заасфальтировать в Кирове, и когда остальные работы будут завершены?Новый асфальт появился на улице Ленина на отрезках от улицы Октябрьской до улицы Олега Кошевого и от улицы Гражданской до дома № 23. На всю работу ушло примерно три недели. Частично было выполнено фрезерование, поскольку дорога находилась в сильно разрушенном состоянии, местами асфальта не было вообще. В итоге на дорожном полотне теперь уложено два слоя асфальтобетона. Были обустроены и обочины, съезды. Сейчас заново делаются и тротуары, правда, по другому проекту: "Формирование комфортной городской среды".В процессе ремонтных работ возникли трудности, связанные с тем, что некоторые автомобилисты, несмотря на предупреждения, так и не убрали свои машины с проезжей части. Но эти проблемы удалось решить.Напомним, что в этом сезоне в Кирове будут отремонтированы 88 участков дорог на сумму 1 млрд. 187 млн. рублей.