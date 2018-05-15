Приемка после ремонта дороги в Лянгасово
Новый асфальт появился на улице Ленина на отрезках от улицы Октябрьской до улицы Олега Кошевого и от улицы Гражданской до дома № 23. На всю работу ушло примерно три недели. Частично было выполнено фрезерование, поскольку дорога находилась в сильно разрушенном состоянии, местами асфальта не было вообще. В итоге на дорожном полотне теперь уложено два слоя асфальтобетона. Были обустроены и обочины, съезды. Сейчас заново делаются и тротуары, правда, по другому проекту: "Формирование комфортной городской среды".
НАТАЛЬЯ САВИНЫХ, НАЧАЛЬНИК ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ДДХ Г. КИРОВА:
«Это 74 объект 73 сдано. Всего будет 88 объектов, они будут сданы до 12 сентября».
В процессе ремонтных работ возникли трудности, связанные с тем, что некоторые автомобилисты, несмотря на предупреждения, так и не убрали свои машины с проезжей части. Но эти проблемы удалось решить.
ДМИТРИЙ КРИВОШЕИН, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ООО АБЗ "ОРИЧИ":
«Мы вызываем специальную службу, они переставляют автомобиль, но он остается в зоне видимости, досягаемости».
Напомним, что в этом сезоне в Кирове будут отремонтированы 88 участков дорог на сумму 1 млрд. 187 млн. рублей.
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