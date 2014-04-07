В Кирове продолжается ремонт дворовых территорий

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В областном центре в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" продолжается ремонт дворовых территорий. До 22 сентября планируется отремонтировать 46 дворов.В текущем году продолжаются мероприятия по благоустройству дворовых территорий. На эти мероприятия планируется направить восемьдесят четыре миллиона рублей. Из них более шестидесяти шести миллионов выделено из федерального бюджета, более шести миллионов - средства областного и муниципального бюджетов.По результатам конкурсного отбора в этом году будет отремонтировано 46 дворов и за счет полученной экономии после проведения подготовки сметной документации и конкурсных процедур удалось включить в список ремонта еще шесть дворовых территорий. По адресу Лепсе 58 в активной фазе идут работы по благоустройству.Напомним, что в минимальный перечень работ входит восстановление асфальтового покрытия, проездов, тротуаров, восстановление или ремонт освещения. По дополнительному перечню можно обустроить детские спортивные площадки и создать дополнительные парковочные места. Добавим, что также на сегодняшний день рамках гарантийных обязательств подрядные организации устраняют мелкие замечания во дворах, которые уже были отремонтированы в прошлом году.