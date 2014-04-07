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Новости / ЖКХ

В Кирове продолжается ремонт дворовых территорий

Вчера, 10:33 | Просмотров: 137 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В областном центре в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" продолжается ремонт дворовых территорий. До 22 сентября планируется отремонтировать 46 дворов.

В текущем году продолжаются мероприятия по благоустройству дворовых территорий. На эти мероприятия планируется направить восемьдесят четыре миллиона рублей. Из них более шестидесяти шести миллионов выделено из федерального бюджета, более шести миллионов - средства областного и муниципального бюджетов.

В Кирове продолжается ремонт дворовых территорий АЛЕКСЕЙ АНФИЛАТОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ ЗАКУПОК ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«За счет того, что в этом году у нас дворы благоустраиваются с софинансированием собственников, то удалось привлечь на эти мероприятия 10,5 миллионов рублей».

По результатам конкурсного отбора в этом году будет отремонтировано 46 дворов и за счет полученной экономии после проведения подготовки сметной документации и конкурсных процедур удалось включить в список ремонта еще шесть дворовых территорий. По адресу Лепсе 58 в активной фазе идут работы по благоустройству.

АЛЕКСЕЙ АНФИЛАТОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ ЗАКУПОК ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Проведены подготовительные мероприятия, установлены бортовые камни. Сейчас подготовлено щебеночное основание. В дальнейшем подрядчик приступит к асфальтированию. В частности по этому двору контракт заключен 13 августа и до 12 сентября работы должны быть завершены».

Напомним, что в минимальный перечень работ входит восстановление асфальтового покрытия, проездов, тротуаров, восстановление или ремонт освещения. По дополнительному перечню можно обустроить детские спортивные площадки и создать дополнительные парковочные места. Добавим, что также на сегодняшний день рамках гарантийных обязательств подрядные организации устраняют мелкие замечания во дворах, которые уже были отремонтированы в прошлом году.

АЛЕКСЕЙ АНФИЛАТОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ ЗАКУПОК ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Где-то растрескивание асфальтобетона, где-то в процессе эксплуатации бортовые камни вышли из обоймы. Такого рода».


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