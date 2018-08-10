В Кирове продолжается ремонт пешеходных зон и тротуаров

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«На сегодняшний день подрядчик работает на всех 20 объектах. Часть уже выполнена. Если мы берем разбивку по районам города, то в Ленинском районе уже закончен объект в районе дворца Мемориал, по Октябрьскому району в районе Октябрьского-Дзержинского, в Первомайском районе улица Казанская, в Нововятском районе работы продолжаются».

«Она укладывается на песчаное основание, что в дальнейшем должно благоприятно сказаться при ремонтных работах, ее поменять можно гораздо оперативнее и сделать это более качественно».

В областном центре в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" продолжаются работы по укладке тротуарной плитки. В ближайшее время подрядная организация закончит обновлять пешеходную зону на перекрестке улиц Ленина и Красноармейская.Проблема пешеходных зон в городе не менее актуальна, чем дороги. В этом году начать приводить в порядок тротуары позволила программа "Формирование комфортной городской среды". Финансирование на этот год более 51-го миллиона рублей. На эти средства в областном центре будет отремонтировано 20 пешеходных зон, общей площадью более 34 квадратных метров. По условиям контракта подрядная организация должна закончить работы до 30 сентября.В центральной части города предусмотрена укладка брусчатки, а в Нововятском районе и Лянгасово будет уложен асфальтобетон. На сегодняшний день все работы идут без отставания от графика. Отметим, что с точки зрения эстетики брусчатка на городских пешеходных зонах выглядит более привлекательной, и ремонтировать ее проще, чем перекладывать асфальт.Добавим, что гарантия на укладку брусчатки три года и те дефекты, которые образуются во время эксплуатации, подрядная организация устраняет за свой счет.