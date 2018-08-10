В Кирове продолжается ремонт пешеходных зон и тротуаров

В областном центре в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" продолжаются работы по укладке тротуарной плитки. В ближайшее время подрядная организация закончит обновлять пешеходную зону на перекрестке улиц Ленина и Красноармейская.
Проблема пешеходных зон в городе не менее актуальна, чем дороги. В этом году начать приводить в порядок тротуары позволила программа "Формирование комфортной городской среды". Финансирование на этот год более 51-го миллиона рублей. На эти средства в областном центре будет отремонтировано 20 пешеходных зон, общей площадью более 34 квадратных метров. По условиям контракта подрядная организация должна закончить работы до 30 сентября.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«На сегодняшний день подрядчик работает на всех 20 объектах. Часть уже выполнена. Если мы берем разбивку по районам города, то в Ленинском районе уже закончен объект в районе дворца Мемориал, по Октябрьскому району в районе Октябрьского-Дзержинского, в Первомайском районе улица Казанская, в Нововятском районе работы продолжаются».
В центральной части города предусмотрена укладка брусчатки, а в Нововятском районе и Лянгасово будет уложен асфальтобетон. На сегодняшний день все работы идут без отставания от графика. Отметим, что с точки зрения эстетики брусчатка на городских пешеходных зонах выглядит более привлекательной, и ремонтировать ее проще, чем перекладывать асфальт. ЛЕОНИД ЛОБОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГДМС:
«Она укладывается на песчаное основание, что в дальнейшем должно благоприятно сказаться при ремонтных работах, ее поменять можно гораздо оперативнее и сделать это более качественно».
Добавим, что гарантия на укладку брусчатки три года и те дефекты, которые образуются во время эксплуатации, подрядная организация устраняет за свой счет.
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