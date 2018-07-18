В Юрье переселенцы из ветхого жилья получили ключи от новых квартир

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Новые квартиры получили теперь уже бывшие жители аварийного фонда поселка Юрьи. Новоселам пришлось переехать из райцентра в соседний поселок Мурыгино. Но такому переезду переселенцы были только рады.Стены разваливаются, а многие внутренние перекрытия уже обрушились. Дом на берегу реки Юрьи несколько лет необитаем. Те, проживал в нем, долго не могли получить новое жилье.Приходилось ютиться в съемных квартирах или у родственников. Семье Пыхтеевых пришлось жить у пожилых родителей. Они уже перестали надеяться, что получат квартиру. И зря. Сегодня им вручают ключи.Праздник не только у семьи Пыхтеевых. Всего возле администрации Юрьянского района сегодня вручили четыре ключа от новых квартир. Но это только сегодня, всего в районе приобретены 7 квартир для тех, кто проживал в аварийных домах. Это стало возможно благодаря участию местных властей в программе по переселению.Отмечать новоселье придется не в родной Юрье. Эта новостройка в Мурыгино. Смена поселка нисколько не расстроила новоселов.В целом благодаря программе переселения на 2013-2018-й годы новые квартиры получили более семи тысяч жителей региона. Отметим, правительство области планирует продолжить участие в федеральной программе.Реализация программы еще не закончена. До конца этого года планируется переселить еще около двух тысяч человек.