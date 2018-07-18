В Юрье переселенцы из ветхого жилья получили ключи от новых квартир
Стены разваливаются, а многие внутренние перекрытия уже обрушились. Дом на берегу реки Юрьи несколько лет необитаем. Те, проживал в нем, долго не могли получить новое жилье.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Дом по адресу Набережная, 5 был построен в 1978 году. Изначально здесь жили пять семей. Со временем, здание пришло в негодность. Последние жители выехали отсюда два года назад».
Приходилось ютиться в съемных квартирах или у родственников. Семье Пыхтеевых пришлось жить у пожилых родителей. Они уже перестали надеяться, что получат квартиру. И зря. Сегодня им вручают ключи.
- Счастье, радость. Мы очень долго ждали этой квартиры.
Праздник не только у семьи Пыхтеевых. Всего возле администрации Юрьянского района сегодня вручили четыре ключа от новых квартир. Но это только сегодня, всего в районе приобретены 7 квартир для тех, кто проживал в аварийных домах. Это стало возможно благодаря участию местных властей в программе по переселению.
РУСЛАН БОНДАРЧУК, МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В 2018-м году у нас участвует в программе 16 районов кировской области, в которых ведется строительство домов, приобретаются так же квартиры на вторичном рынке».
Отмечать новоселье придется не в родной Юрье. Эта новостройка в Мурыгино. Смена поселка нисколько не расстроила новоселов.
АЛЕКСЕЙ ПЫХТЕЕВ:
«Мурыгино - тоже хороший вариант. Киров поближе. И взрослый сын заканчивает школу. Там ближе учиться».
В целом благодаря программе переселения на 2013-2018-й годы новые квартиры получили более семи тысяч жителей региона. Отметим, правительство области планирует продолжить участие в федеральной программе.
РУСЛАН БОНДАРЧУК, МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В каждом, практически, районе, есть аварийное жилье. Мы делаем все, что бы районы кировской области попали в эту программу».
Реализация программы еще не закончена. До конца этого года планируется переселить еще около двух тысяч человек.
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