ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

11 сентября 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 69.8685
EURO: 80.6702
Погода в городе Кирове:
ночью:  +3...+5°C
утром:  +11...+13°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

В Юрье переселенцы из ветхого жилья получили ключи от новых квартир

Вчера, 10:21 | Просмотров: 121 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Новые квартиры получили теперь уже бывшие жители аварийного фонда поселка Юрьи. Новоселам пришлось переехать из райцентра в соседний поселок Мурыгино. Но такому переезду переселенцы были только рады.

Стены разваливаются, а многие внутренние перекрытия уже обрушились. Дом на берегу реки Юрьи несколько лет необитаем. Те, проживал в нем, долго не могли получить новое жилье.

В Юрье переселенцы из ветхого жилья получили ключи от новых квартирАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Дом по адресу Набережная, 5 был построен в 1978 году. Изначально здесь жили пять семей. Со временем, здание пришло в негодность. Последние жители выехали отсюда два года назад».

Приходилось ютиться в съемных квартирах или у родственников. Семье Пыхтеевых пришлось жить у пожилых родителей. Они уже перестали надеяться, что получат квартиру. И зря. Сегодня им вручают ключи.

- Счастье, радость. Мы очень долго ждали этой квартиры.

Праздник не только у семьи Пыхтеевых. Всего возле администрации Юрьянского района сегодня вручили четыре ключа от новых квартир. Но это только сегодня, всего в районе приобретены 7 квартир для тех, кто проживал в аварийных домах. Это стало возможно благодаря участию местных властей в программе по переселению.

В Юрье переселенцы из ветхого жилья получили ключи от новых квартирРУСЛАН БОНДАРЧУК, МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В 2018-м году у нас участвует в программе 16 районов кировской области, в которых ведется строительство домов, приобретаются так же квартиры на вторичном рынке».

Отмечать новоселье придется не в родной Юрье. Эта новостройка в Мурыгино. Смена поселка нисколько не расстроила новоселов.

В Юрье переселенцы из ветхого жилья получили ключи от новых квартирАЛЕКСЕЙ ПЫХТЕЕВ:
«Мурыгино - тоже хороший вариант. Киров поближе. И взрослый сын заканчивает школу. Там ближе учиться».

В целом благодаря программе переселения на 2013-2018-й годы новые квартиры получили более семи тысяч жителей региона. Отметим, правительство области планирует продолжить участие в федеральной программе.

РУСЛАН БОНДАРЧУК, МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В каждом, практически, районе, есть аварийное жилье. Мы делаем все, что бы районы кировской области попали в эту программу».

Реализация программы еще не закончена. До конца этого года планируется переселить еще около двух тысяч человек.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировская «Родина отправилась на тренировочный сбор в Ульяновск.

15:44 10.09.2018


Кировская «Родина отправилась на тренировочный сбор в Ульяновск.

Четверо кировчан стали мастерами спорта России.

15:40 10.09.2018


Четверо кировчан стали мастерами спорта России.

Кировский штангист завоевал бронзу чемпионата России.

15:35 10.09.2018


Кировский штангист завоевал бронзу чемпионата России.

В Орловском района "Тойота" врезалась в столб: водитель погиб.

12:12 10.09.2018


В Орловском района "Тойота" врезалась в столб: водитель погиб.

В Арбажском районе пенсионер на иномарке сбил лося.

12:08 10.09.2018


В Арбажском районе пенсионер на иномарке сбил лося.

В Чистых прудах девушка на "пятерке" врезалась в опору ЛЭП.

12:06 10.09.2018


В Чистых прудах девушка на "пятерке" врезалась в опору ЛЭП.

В Кировской области задержали группу наркодилеров под руководством бывшего сотрудника УФСКН.

10:58 10.09.2018


В Кировской области задержали группу наркодилеров под руководством бывшего сотрудника УФСКН.

Все новости

Вести. Кировская область

Кросс наций в этом году пройдет в Порошино

17:57 10.09.2018


Кросс наций в этом году пройдет в Порошино

В Орлове совершен Крестный ход памяти священномученика Михаила Тихоницкого

17:55 10.09.2018


В Орлове совершен Крестный ход памяти священномученика Михаила Тихоницкого

Школьники и родители определяются с дополнительным образованием

17:53 10.09.2018


Школьники и родители определяются с дополнительным образованием

Масштабные работы по ремонту теплосетей продолжаются

17:52 10.09.2018


Масштабные работы по ремонту теплосетей продолжаются

В выходные состоялся марафон "Вятские Холмы"

15:22 10.09.2018


В выходные состоялся марафон "Вятские Холмы"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Слободском 11 семей сменят ветхое жилье на благоустроенную новостройку

18.07.2018


В Слободском 11 семей сменят ветхое жилье на благоустроенную новостройку

Жители аварийных домов Лянгасово переедут в новые благоустроенные квартиры

23.01.2015


Жители аварийных домов Лянгасово переедут в новые благоустроенные квартиры

ГФИ о программе переселения

26.01.2018


ГФИ о программе переселения

В Вятских Полянах ключи от новых квартир получили 35 семей по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилья»

15.07.2014


В Вятских Полянах ключи от новых квартир получили 35 семей по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилья»

Новоселье в Слободском по улице Ульяны Громовой

09.07.2018


Новоселье в Слободском по улице Ульяны Громовой

21 семья в поселке Стрижи из аварийного жилья переехала в новые благоустроенные квартиры

31.12.2014


21 семья в поселке Стрижи из аварийного жилья переехала в новые благоустроенные квартиры

Популярные новости

Игорь Загоскин утверждён главным тренером «Родины».

04.09.2018


Игорь Загоскин утверждён главным тренером «Родины».

В Кирове провели конкурс осеменаторов и зоотехников-селекционеров

31.08.2018


В Кирове провели конкурс осеменаторов и зоотехников-селекционеров

В ДТП в Арбажском районе погиб 8-летний мальчик, 5 человек травмированы.

28.08.2018


В ДТП в Арбажском районе погиб 8-летний мальчик, 5 человек травмированы.

В Кирове прошел сильный дождь.

01.09.2018


В Кирове прошел сильный дождь.

1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

01.09.2018


1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

Хоккеисты "Родины" готовятся к участию в Кубке России

06.09.2018


Хоккеисты "Родины" готовятся к участию в Кубке России

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх