Муниципальный контроль проверил качество ремонта дорог
Улица Красноармейская - один из самых протяженных объектов ремонта в 18 году. Дорожное покрытие здесь полностью заменили от улицы Урицкого до Горького.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Протяженность составила более двух километров, общая площадь ремонта 21 тысяча квадратных метров, сметная стоимость выполняемых работ 24 миллиона рублей, улица Красноармейская вызывала серьезные нарекания по состоянию дорожного покрытия».
Сдан в эксплуатацию еще один участок, который не вошел в перечень 17-го года, - на улице Милицейской от Ленина до Урицкого. Сметная стоимость составила свыше пяти миллионов рублей. Кроме того, подрядчики дополнительно отремонтировали перекресток с улицей Урицкого, где покрытие практически отсутствовало.
ДМИТРИЙ КРИВОШЕИН, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ООО АБЗ "ОРИЧИ":
«Было устройство дорожной одежды вновь - земляные работы, устройство песчаного слоя, щебеночного слоя - основания и два слоя покрытия с установкой бортовых камней».
Также 7 сентября были приняты улица Слободская и Пугачева - от Мелькомбинатовского проезда до улицы Щорса. При проведении осмотра и контрольных замеров проезжих частей отклонений от требований ГОСТ не выявлено. Что касается дополнительного перечня объектов, которые ремонтируются на сэкономленные в результате дорожных аукционов средства, все они уже в работе.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«По дополнительному перечню, по шести улицам срок окончательный обозначен по 23 сентября, с учетом, что до этого момента остается еще значительное количество времени, я думаю, что все объекты будут завершены к концу сентября и сданы в эксплуатацию».
В целом в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году будет отремонтировано 86 участков улично-дорожной сети, с учётом 6 дополнительных. Уже принято 79 объектов, 10 сентября планируется сдача в эксплуатацию Искожевского переулка.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!