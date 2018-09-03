Муниципальный контроль проверил качество ремонта дорог

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Представители «Муниципального контроля» и Дирекции дорожного хозяйства проверили качество ремонта на четырех участках - улице Милицейской, Красноармейской, Слободской и Пугачева.Улица Красноармейская - один из самых протяженных объектов ремонта в 18 году. Дорожное покрытие здесь полностью заменили от улицы Урицкого до Горького.Сдан в эксплуатацию еще один участок, который не вошел в перечень 17-го года, - на улице Милицейской от Ленина до Урицкого. Сметная стоимость составила свыше пяти миллионов рублей. Кроме того, подрядчики дополнительно отремонтировали перекресток с улицей Урицкого, где покрытие практически отсутствовало.Также 7 сентября были приняты улица Слободская и Пугачева - от Мелькомбинатовского проезда до улицы Щорса. При проведении осмотра и контрольных замеров проезжих частей отклонений от требований ГОСТ не выявлено. Что касается дополнительного перечня объектов, которые ремонтируются на сэкономленные в результате дорожных аукционов средства, все они уже в работе.В целом в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году будет отремонтировано 86 участков улично-дорожной сети, с учётом 6 дополнительных. Уже принято 79 объектов, 10 сентября планируется сдача в эксплуатацию Искожевского переулка.