Масштабные работы по ремонту теплосетей продолжаются
Фактически осталась неделя до момента полной готовности к отопительному периоду. Сейчас ведутся работы по возобновлению горячего водоснабжения в жилые дома. Гидравлические испытания проходят успешно и к 15 сентября опрессовка должна завершиться.
ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«Наиболее проблемные участки это микрорайон Дружбы, Красина, Грибоедово. Там связано с несколькими реконструкциями и составлен четкий график по филиалу, когда и в какое время дефекты должны быть устранены, чтобы все было готово к отопительному периоду и по горячей воде в том числе».
Одновременно в Кирове ведутся работы по реконструкции теплосетей. Участок на Казанской попал в список модернизации. Здесь уже смонтированы две новые тепловые камеры, в настоящее время проводится укладка трубопровода диаметром 500 мм протяженность участка 228 метров. При перекладке теплотрасс используются стальные трубы в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного диспетчерского контроля, которая позволит осуществлять удаленный мониторинг работы теплосети.
ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«Масштабная работа, один из крупных объектов нынешнего года. Наравне сравним с объектом на улице Некрасова, Пугачева. Мы приносим извинения кировчанам, что переходится перестраивать свои маршруты, но задача стоит, чтобы в зимний период данная теплотрасса нас не подводила».
Как заверили представители ресурсоснабжающей компании, проблем с вхождением в отопительный период не будет. Как только администрация города подпишет соответствующее распоряжение, тепло по графику будет подаваться в дома кировчан.
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