Масштабные работы по ремонту теплосетей продолжаются

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В областном центре продолжаются масштабные работы по ремонту теплосетей. В этом году планируется модернизировать теплосети на 25-ти участках. Насколько город готов к зиме?Фактически осталась неделя до момента полной готовности к отопительному периоду. Сейчас ведутся работы по возобновлению горячего водоснабжения в жилые дома. Гидравлические испытания проходят успешно и к 15 сентября опрессовка должна завершиться.Одновременно в Кирове ведутся работы по реконструкции теплосетей. Участок на Казанской попал в список модернизации. Здесь уже смонтированы две новые тепловые камеры, в настоящее время проводится укладка трубопровода диаметром 500 мм протяженность участка 228 метров. При перекладке теплотрасс используются стальные трубы в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного диспетчерского контроля, которая позволит осуществлять удаленный мониторинг работы теплосети.Как заверили представители ресурсоснабжающей компании, проблем с вхождением в отопительный период не будет. Как только администрация города подпишет соответствующее распоряжение, тепло по графику будет подаваться в дома кировчан.