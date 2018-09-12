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Новости / ЖКХ

В Уржуме более 2 тысяч жителей остались без газоснабжения.

Сегодня, 10:02 | Просмотров: 145 | Версия для печати
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По информации сайта Министерства энергетики РФ, вечером 11 сентября произошло срабатывание предохранительных запорных клапанов на одном из газорегуляторных пунктов.
 
Объект принадлежит и обслуживается АО "Газпром газораспределение Киров".
 
Сразу после остановки газоснабжения ремонтные бригады начали восстановительные работы.
 
В общей сложности было прекращено газоснабжение 2 тыс. 641 абонента. Температура наружного воздуха в момент аварии составила 6°С.
 
К 12 часам 12 сентября были подключены к газоснабжению 1230 абонентов и все прочие потребители.
 
Полностью восстановить газоснабжение в г. Уржуме планируется сегодня к 14 часам.


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