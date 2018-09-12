В Уржуме более 2 тысяч жителей остались без газоснабжения.
По информации сайта Министерства энергетики РФ, вечером 11 сентября произошло срабатывание предохранительных запорных клапанов на одном из газорегуляторных пунктов.
Объект принадлежит и обслуживается АО "Газпром газораспределение Киров".
Сразу после остановки газоснабжения ремонтные бригады начали восстановительные работы.
В общей сложности было прекращено газоснабжение 2 тыс. 641 абонента. Температура наружного воздуха в момент аварии составила 6°С.
К 12 часам 12 сентября были подключены к газоснабжению 1230 абонентов и все прочие потребители.
Полностью восстановить газоснабжение в г. Уржуме планируется сегодня к 14 часам.
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