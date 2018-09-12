В Вахрушах несколько домов на сутки остались без электричества

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«При отключении света у нас пропадает и вода. У меня ребенок-инвалид находится на надомном обучении в школе. Учебный процесс тоже прекратился».

«Они пообещали, что будут информировать людей путём вывешивания объявлений на домах, после чего опять стали поступать звонки об отключении электричества. Мы позвонили в диспетчерскую службу, там сказали, что всё в порядке, жалоб нет».

Все потребители были предупреждены по телефону из администрации Вахрушевского городского поселения. Но вполне возможно, что таких звонков не было».

Жители улицы Заводской в Вахрушах жалуются на необъяснимые и продолжительные отключения электричества. Об отключениях их никто не предупреждал.На улице Заводской электричество начали отключать с 20 августа, причем сразу почти на сутки. Потом были отключения на 14 часов. Без предупреждений. Без объяснений. При этом водоснабжение этого микрорайона Вахрушей идет от небольшой водонапорной башни, где воду качает электромотор.Люди стали звонить в диспетчерские службы, в администрацию своего посёлка. В руководстве населенного пункта, оказывается, ничего не знали про ремонт электросетей. Только после звонков чиновники выехали на место и поговорили с рабочими, которые меняли провода и столбы.А вот представители компании, которая занимается заменой электросетей, утверждают, что всё было ровно наоборот. Администрация посёлка была уведомлена по телефону заранее о сроках предстоящих работ. Но не сообщила об этом людям.Добавим, что работы на участке в Вахрушах продолжатся еще около 10 дней и людей в этот период ждет еще два отключения электричества общей продолжительностью 8 часов.