93% жилфонда Кирова готово к началу отопительного сезона.

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На 12 сентября порядка 300 домов в Кирове еще остаются без горячего водоснабжения.

Перед ресурсоснабжающими организациями поставлена задача завершить весь оставшийся объем работ по городу к 15 сентября, в том числе в микрорайоне Дружбы, где была самая непростая ситуация в связи с большим количеством дефектов и их сложностью.

По этому микрорайону составлен отдельный график выполнения работ.

Сейчас ежедневно «ресурсники» подключают горячее водоснабжение на 40 - 50 домах. На сегодня полностью завершена опрессовка (по первому и второму кругу) по 322 секциям из 344.

До 15 сентября будет проведена опрессовка оставшихся 22 секций. 15 августа в ходе гидравлических испытаний теплосетей было выявлено несколько дефектов на трубопроводе по адресу ул. Советская, 68.

От этой теплотрассы запитан жилой дом по улице Володарского, 8. Его жители пожаловались в местные СМИ на продолжительное отсутствие горячей воды.

Как только были найдены места дефектов, ремонтные службы «Кировской теплоснабжающей компании» приступили к работе. В настоящее время здесь ведется монтаж двух отводов, а также участка трубопровода.

Работы должны завершиться к 14 сентября.