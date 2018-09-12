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Новости / ЖКХ

93% жилфонда Кирова готово к началу отопительного сезона.

Сегодня, 12:02 | Просмотров: 79 | Версия для печати
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На 12 сентября порядка 300 домов в Кирове еще остаются без горячего водоснабжения.
 
Перед ресурсоснабжающими организациями поставлена задача завершить весь оставшийся объем работ по городу к 15 сентября, в том числе в микрорайоне Дружбы, где была самая непростая ситуация в связи с большим количеством дефектов и их сложностью.
 
По этому микрорайону составлен отдельный график выполнения работ.
 
Сейчас ежедневно «ресурсники» подключают горячее водоснабжение на 40 - 50 домах. На сегодня полностью завершена опрессовка (по первому и второму кругу) по 322 секциям из 344.
 
До 15 сентября будет проведена опрессовка оставшихся 22 секций. 15 августа в ходе гидравлических испытаний теплосетей было выявлено несколько дефектов на трубопроводе по адресу ул. Советская, 68.
 
От этой теплотрассы запитан жилой дом по улице Володарского, 8. Его жители пожаловались в местные СМИ на продолжительное отсутствие горячей воды.
 
Как только были найдены места дефектов, ремонтные службы «Кировской теплоснабжающей компании» приступили к работе. В настоящее время здесь ведется монтаж двух отводов, а также участка трубопровода.
 
Работы должны завершиться к 14 сентября.


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