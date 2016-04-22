В Кирове из-за падения деревьев были повреждены сети наружного освещения.

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За два дня сильный ветер повалил деревья в нескольких микрорайонах г. Кирова.

Вследствие чего на сетях наружного освещения города образовалось более 30 дефектов. На устранении аварий работают 5 бригад МУП «Кировсвет».

Наибольшее количество повреждений зафиксировано в микрорайонах Филейки, Лепсе, Дружбы. Диспетчерская служба предприятия работает круглосуточно.

Кировчане могут сообщить о неисправности сетей наружного освещения по телефону: 32-44-00.

Добавим, что включение и отключение фонарей происходит дистанционно диспетчерской службой по всему городу по утвержденному графику, связанному с сезонностью. Так, 14 сентября светильники должны включить в 18.20, а выключить - в 04.35. В пасмурную погоду освещение могут включать раньше установленного срока.

График включения и отключения наружного освещения в г. Кирове на сентябрь

с 11 по 15 сентября: 18.20 - 04.35;

с 16 по 20 сентября: 18.00 - 04.45;

с 21 по 25 сентября: 17.45 - 04.55;

с 26 по 31 сентября: 17.30 - 05.10.