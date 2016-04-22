ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

15 сентября 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 68.2826
EURO: 79.9521
Погода в городе Кирове:
ночью:  +6...+8°C
утром:  +12...+14°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

В Кирове из-за падения деревьев были повреждены сети наружного освещения.

Вчера, 17:42 | Просмотров: 128 | Версия для печати
Поделиться новостью:
За два дня сильный ветер повалил деревья в нескольких микрорайонах г. Кирова.
 
Вследствие чего на сетях наружного освещения города образовалось более 30 дефектов. На устранении аварий работают 5 бригад МУП «Кировсвет».
 
Наибольшее количество повреждений зафиксировано в микрорайонах Филейки, Лепсе, Дружбы. Диспетчерская служба предприятия работает круглосуточно.
 
Кировчане могут сообщить о неисправности сетей наружного освещения по телефону: 32-44-00.
 
Добавим, что включение и отключение фонарей происходит дистанционно диспетчерской службой по всему городу по утвержденному графику, связанному с сезонностью. Так, 14 сентября светильники должны включить в 18.20, а выключить - в 04.35. В пасмурную погоду освещение могут включать раньше установленного срока.
 
График включения и отключения наружного освещения в г. Кирове на сентябрь
 
с 11 по 15 сентября: 18.20 - 04.35;
с 16 по 20 сентября: 18.00 - 04.45;
с 21 по 25 сентября: 17.45 - 04.55;
с 26 по 31 сентября: 17.30 - 05.10.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове из-за падения деревьев были повреждены сети наружного освещения.

17:42 14.09.2018


В Кирове из-за падения деревьев были повреждены сети наружного освещения.

Задержан глава Афанасьевского района.

17:36 14.09.2018


Задержан глава Афанасьевского района.

Игорь Васильев предложил создать в Кирове кампус для студентов разных вузов.

12:38 14.09.2018


Игорь Васильев предложил создать в Кирове кампус для студентов разных вузов.

В Кировской области подвели предварительные итоги программы по переселению из аварийного жилфонда.

12:28 14.09.2018


В Кировской области подвели предварительные итоги программы по переселению из аварийного жилфонда.

До конца 2020 года в город Кирс инвестируют более 200 млн рублей.

12:22 14.09.2018


До конца 2020 года в город Кирс инвестируют более 200 млн рублей.

Жителя Кирова приговорили к 14 годам колонии за нападение на двух пенсионерок.

11:54 14.09.2018


Жителя Кирова приговорили к 14 годам колонии за нападение на двух пенсионерок.

В Кирове ищут похитителей бутылки виски.

11:33 14.09.2018


В Кирове ищут похитителей бутылки виски.

Все новости

Вести. Кировская область

Ждать ГИБДД или оформить европротокол?

20:46 14.09.2018


Ждать ГИБДД или оформить европротокол?

В Кирове прошел форму инициативных граждан

20:45 14.09.2018


В Кирове прошел форму инициативных граждан

Образовательный проект для школьников «Палитра творческих профессий»

15:13 14.09.2018


Образовательный проект для школьников «Палитра творческих профессий»

Необычные текстильные коллажи в выставочном зале художественного музея

10:25 14.09.2018


Необычные текстильные коллажи в выставочном зале художественного музея

В Опаринском районе впервые после зимы вновь замечены волки

10:15 14.09.2018


В Опаринском районе впервые после зимы вновь замечены волки

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове на восстановление фонарей пойдут десятки тысяч рублей

22.04.2016


В Кирове на восстановление фонарей пойдут десятки тысяч рублей

Кировчане могут сообщить, где еще в городе нужны фонари

20.10.2016


Кировчане могут сообщить, где еще в городе нужны фонари

В Кирове установят дополнительные светильники.

06.11.2014


В Кирове установят дополнительные светильники.

На подъезде к Вятским Полянам установят наружное освещение

07.09.2016


На подъезде к Вятским Полянам установят наружное освещение

В поселке Садаковском завершились работы по наружному освещению

01.10.2015


В поселке Садаковском завершились работы по наружному освещению

В Кирове ищут подростка, похитившего камеру наружного видеонаблюдения.(ВИДЕО)

23.10.2015


В Кирове ищут подростка, похитившего камеру наружного видеонаблюдения.(ВИДЕО)

Популярные новости

Игорь Загоскин утверждён главным тренером «Родины».

04.09.2018


Игорь Загоскин утверждён главным тренером «Родины».

В Кирове прошел сильный дождь.

01.09.2018


В Кирове прошел сильный дождь.

1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

01.09.2018


1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

Хоккеисты "Родины" готовятся к участию в Кубке России

06.09.2018


Хоккеисты "Родины" готовятся к участию в Кубке России

В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

10.09.2018


В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

В Кировской области завершились довыборы в Заксобрание.

09.09.2018


В Кировской области завершились довыборы в Заксобрание.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх