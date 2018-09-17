Кировчане выясняют причины завышенных сумм в счетах за электричество

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«Это уже третий месяц, как я прихожу сюда, чтоб попасть, я могу это сделать только в выходной, в свой выходной - это понедельник. Я подхожу к дверям, очередь стоит на улице, то есть, полный зал народа, вся ступенька и улица, значит, на улице, в тамбуре, люди стоят ждут в ожидании очереди».

«Заменила счетчик, нагорело 30 киловатт на этом счетчике, они мне пишут 560 рублей, то есть от фонаря ставят киловатты, не проверяя, не приезжая, просто вот как они захотели - так и поставили. Пятый раз хожу - не могу найти справедливости здесь, никакой, абсолютно! Не хотят слушать, заявление написала, уже скоро месяц прошел - никакой реакции, никакого ответа, ничего нет».

«Мы на прошлой неделе начали доставку квитанций, доставка квитанций прошла со среды, и люди, особенно которые получают льготы, им же нужно сразу все вопросы свои урегулировать, оплачивать - они пока не понимают и не оплачивают, соответственно, чтобы не копить долги, вот они все разом приходят решать свои вопросы одномоментно к нам в офис - из-за этого выстраивается очередь».

Кировчане осаждают Энергосбыт. В офисе с самого утра столпотворение. Чем вызваны завышенные суммы в квитанциях, и как избежать подобных ошибок?Уже в течение нескольких месяцев после того, как приходят квитанции за коммунальные услуги, в приемных отделениях ПАО Т-Плюс не заканчиваются очереди. Люди пытаются выяснить причину круглых сумм в квитанциях, отмены льгот.Люди приходят с вопросом, почему они платят за горячую воду, хотя она отключена уже в течение двух месяцев, но согласно квитанциям, они обязаны оплачивать несуществующие услуги. Еще одна из проблем - объем потребленной электроэнергии не соответствует переданным показаниям счетчиков. У Валентины Храмовой такая ситуация длится уже четвертый месяц. Ей пришло письмо о том, что необходимо поменять счетчик, она последовала указанию, но результатов это не дало.В ПАО Т-Плюс объясняют, что клиент должен сам следить за сроками поверки приборов учета. Если этот момент упустить - в течение трех месяцев начисления будут осуществляться по среднемесячному потреблению, а с четвертого будет применен норматив с повышающим коэффициентом. Также одной из проблем является то, что показания счетчиков передаются в те компании, с которыми у ПАО Т-Плюс нет договора.По поводу очередей в офисах компании также есть объяснение.Добавим, что все вопросы, которые касаются деятельности компании ЭнергосбыТ-Плюс, можно решить удаленно - либо оформить заявление на сайте и отправить его по электронной почте, либо оставить обращение в разделе "Обратная связь" или заказать обратный звонок в контакт-центр.