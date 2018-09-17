ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

18 сентября 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 67.7519
EURO: 79.1749
Погода в городе Кирове:
вечером:  +7...+9°C
ночью:  +7...+9°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

Кировчане выясняют причины завышенных сумм в счетах за электричество

Сегодня, 15:14 | Просмотров: 98 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Кировчане осаждают Энергосбыт. В офисе с самого утра столпотворение. Чем вызваны завышенные суммы в квитанциях, и как избежать подобных ошибок?

Уже в течение нескольких месяцев после того, как приходят квитанции за коммунальные услуги, в приемных отделениях ПАО Т-Плюс не заканчиваются очереди. Люди пытаются выяснить причину круглых сумм в квитанциях, отмены льгот.

Кировчане выясняют причины завышенных сумм в счетах за электричествоОЛЬГА ВОЛОХ:
«Это уже третий месяц, как я прихожу сюда, чтоб попасть, я могу это сделать только в выходной, в свой выходной - это понедельник. Я подхожу к дверям, очередь стоит на улице, то есть, полный зал народа, вся ступенька и улица, значит, на улице, в тамбуре, люди стоят ждут в ожидании очереди».
 
 
Люди приходят с вопросом, почему они платят за горячую воду, хотя она отключена уже в течение двух месяцев, но согласно квитанциям, они обязаны оплачивать несуществующие услуги. Еще одна из проблем - объем потребленной электроэнергии не соответствует переданным показаниям счетчиков. У Валентины Храмовой такая ситуация длится уже четвертый месяц. Ей пришло письмо о том, что необходимо поменять счетчик, она последовала указанию, но результатов это не дало.

Кировчане выясняют причины завышенных сумм в счетах за электричествоВАЛЕНТИНА ХРАМОВА:
«Заменила счетчик, нагорело 30 киловатт на этом счетчике, они мне пишут 560 рублей, то есть от фонаря ставят киловатты, не проверяя, не приезжая, просто вот как они захотели - так и поставили. Пятый раз хожу - не могу найти справедливости здесь, никакой, абсолютно! Не хотят слушать, заявление написала, уже скоро месяц прошел - никакой реакции, никакого ответа, ничего нет».
 
 
В ПАО Т-Плюс объясняют, что клиент должен сам следить за сроками поверки приборов учета. Если этот момент упустить - в течение трех месяцев начисления будут осуществляться по среднемесячному потреблению, а с четвертого будет применен норматив с повышающим коэффициентом. Также одной из проблем является то, что показания счетчиков передаются в те компании, с которыми у ПАО Т-Плюс нет договора.

Кировчане выясняют причины завышенных сумм в счетах за электричествоНАДЕЖДА ДОКИНА, ДИРЕКТОР ПО БИЛЛИНГУ И КЛИЕНТСКОМУ СЕРВИСУ:«На передачу показаний тоже нужно обращать внимание и передавать показания именно по тем каналам, которые мы рекомендуем. Мы у себя в квитанциях на всё обращаем внимание - указываем информацию, где необходимо передавать показания. Указываем, что необходимо обращать внимание на номер прибора учета, если у вас особенно приборов учета установлено несколько - по горячей воде бывает два, по холодной два».
 
 
По поводу очередей в офисах компании также есть объяснение.

НАДЕЖДА ДОКИНА, ДИРЕКТОР ПО БИЛЛИНГУ И КЛИЕНТСКОМУ СЕРВИСУ:
«Мы на прошлой неделе начали доставку квитанций, доставка квитанций прошла со среды, и люди, особенно которые получают льготы, им же нужно сразу все вопросы свои урегулировать, оплачивать - они пока не понимают и не оплачивают, соответственно, чтобы не копить долги, вот они все разом приходят решать свои вопросы одномоментно к нам в офис - из-за этого выстраивается очередь».
 
 
Добавим, что все вопросы, которые касаются деятельности компании ЭнергосбыТ-Плюс, можно решить удаленно - либо оформить заявление на сайте и отправить его по электронной почте, либо оставить обращение в разделе "Обратная связь" или заказать обратный звонок в контакт-центр.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Слободском районе иномарка вылетела в кювет: 1 человек погиб.

16:57 17.09.2018


В Слободском районе иномарка вылетела в кювет: 1 человек погиб.

В Кирове будут судить эксгибициониста-рецидивиста.

16:00 17.09.2018


В Кирове будут судить эксгибициониста-рецидивиста.

Игорь Васильев предложил синхронизировать соцпрограммы по обеспечению кировчан жильем.

10:57 17.09.2018


Игорь Васильев предложил синхронизировать соцпрограммы по обеспечению кировчан жильем.

Кировская команда получила подарки от полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

10:24 17.09.2018


Кировская команда получила подарки от полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Кировские полицейские задержали дистанционного мошенника.

10:16 17.09.2018


Кировские полицейские задержали дистанционного мошенника.

В Куменском районе муниципалитет обязали снести аварийные дома.

9:39 17.09.2018


В Куменском районе муниципалитет обязали снести аварийные дома.

В Кирово-Чепецком районе сгорела пилорама.

8:34 17.09.2018


В Кирово-Чепецком районе сгорела пилорама.

Все новости

Вести. Кировская область

Кировчане выясняют причины завышенных сумм в счетах за электричество

15:14 18.09.2018


Кировчане выясняют причины завышенных сумм в счетах за электричество

Киров присоединился к акции "Генеральная уборка страны"

11:54 18.09.2018


Киров присоединился к акции "Генеральная уборка страны"

В Кирове открылся новый МФЦ на Щорса, 95

10:49 18.09.2018


В Кирове открылся новый МФЦ на Щорса, 95

Жители Кирово-Чепецка отметили День города

10:47 18.09.2018


Жители Кирово-Чепецка отметили День города

Как защитить себя в период простуд?

10:44 18.09.2018


Как защитить себя в период простуд?

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Квитанции за электричество

24.03.2014


Квитанции за электричество

О задолженности в коммунальных платежках, которой фактически нет

05.09.2018


О задолженности в коммунальных платежках, которой фактически нет

Кировчане переходит на новую систему платы за теплоснабжение

05.10.2017


Кировчане переходит на новую систему платы за теплоснабжение

Поверка счетчиков

12.09.2011


Поверка счетчиков

Ложные квитанции о поверке водосчетчиков

03.02.2017


Ложные квитанции о поверке водосчетчиков

Счетчики на газ

07.08.2014


Счетчики на газ

Популярные новости

Хоккеисты "Родины" готовятся к участию в Кубке России

06.09.2018


Хоккеисты "Родины" готовятся к участию в Кубке России

В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

10.09.2018


В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

В Кировской области завершились довыборы в Заксобрание.

09.09.2018


В Кировской области завершились довыборы в Заксобрание.

В Кировской области задержали группу наркодилеров под руководством бывшего сотрудника УФСКН.

10.09.2018


В Кировской области задержали группу наркодилеров под руководством бывшего сотрудника УФСКН.

В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека, 2 травмированы.

08.09.2018


В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека, 2 травмированы.

Главу Афанасьевского района подозревают в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

13.09.2018


Главу Афанасьевского района подозревают в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх