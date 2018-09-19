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Новости / ЖКХ

С улицы Красина убрали трёхметровую гору мусора.

Сегодня, 11:28 | Просмотров: 83 | Версия для печати
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Дом на ул. Красина, 47, города Кирова находится в ведении Вятской управляющей компании.
 
УК заявила о банкротстве, но продолжает принимать платежи от населения, не оказывая услуг в полном объеме.  В настоящее время в Госжилинспекции Кировской области решается вопрос о лишении данной УК лицензии.
 
Вывоз ТБО с данной площадки не проводился с июля. В течение лета по многочисленным жалобам жильцов территориальное управление Ленинского района четыре раза вывозило мусор с контейнерной площадки по Красина, 47 за счёт муниципальных средств, два раза жители ликвидировали свалку своими силами. На сегодня все лимиты по вывозу несанкционированных свалок теруправление исчерпало.
 
Сити-менеджер Илья Шульгин обратился с просьбой к ООО «КДУ-3» вновь провести разовый вывоз свалки, что и было сделано вновь за счёт муниципального бюджета.
 
- Свалку высотой почти 3 метра и объёмом свыше 35 кубометров убирали два с половиной часа. Но нужно понимать, что если не решить вопрос с управляющей компанией, дней через десять здесь снова будет прежняя картина, - отметил исполнительный директор САХ Вячеслав Вылегжанин.
 
Решением проблемы мог бы стать переход к другой управляющей компании, но это решение не удаётся принять по причине неактивности собственников жилья. Собрания проводились несколько раз, но приходили на них всего несколько человек.
 
- Людям нужно чётко и понятно объяснить: невозможно бесконечно тратить бюджетные средства на вывоз свалки, которая вырастает вновь за несколько дней. Причина сложившейся ситуации, в том числе, - бездействие собственников жилья. Нужно всего лишь проявить активность, выбрать новую управляющую компанию, которая заключит договор на вывоз ТБО. И уже на следующий день будут установлены контейнеры, и вывоз мусора начнётся по графику, - подчеркнул вчера Илья Шульгин. - А сама собой свалка не «рассосётся».
 
В ближайшее время департамент городского хозяйства в очередной раз инициирует общее собрание собственников жилья на Красина, 47. Жильцов просят ответственно подойти к данному вопросу и обеспечить явку.


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